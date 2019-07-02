В Душанбе скончалась жена спикера верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаида Убайдуллоева - Рузигул Каримова.

Она скоропостижно скончалась сегодня, 2 июля. Как сказал "АП" журналист Раджаби Мирзо, который в настоящее время находится в доме Убайдуллаева, никаких серьёзных проблем со здоровьем у Рузигул Каримовой не было. В чем причина ее смерти, пока не известно. Но по данным сайта Ахбор, женщину в последние пару дней мучили боли в горле.

Сам Махмадсаид Убайдуллоев в настоящее время находится в Москве, где участвует в международном форуме.

Джаноза состоится завтра, 3 июля, в Центральной мечети Душанбе. Ожидается, что похоронят Рузигул Каримову на одном из кладбищ столицы.

У Махмадсаида Убайдуллаева и Рузигул Каримовой трое детей. Один из сыновей Амирджони Убайдулло старший советник помощника президента по экономически вопросам, второй сын - Джамолиддин Убайдуллоев - является послом Таджикистана во Франции, а также официальным представителем республики в ЮНЕСКО.

Также у них есть дочь Нигина Убайдуллаева.

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