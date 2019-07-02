В Ташкенте ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. В связи с этим объявлено экстренное предупреждение. В Душанбе тоже идет буря.

Администрация Ташкента в своем Telegam-канале предупредила гостей и жителей столицы о сильном ветре. Температура днем составит +40 +42градусов, вечером +21+23.

Между тем, по данным синоптиков Таджикистана, в республике 3 июля ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с, по Хатлонской области и РРП с пыльной бурей и мглой.

Бурей и мглой накроет и Душанбе.

Температура воздуха в Таджикистане, после сорокаградусной жары в последние дни, 3-5 июля пойдет на спад, и понизиться до 33-35 градусов, в некоторых горных районах ожидаются дожди.

С 5 июля опять ожидается повышение температуры воздуха.

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