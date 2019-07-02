Европейский Союз запускает в Центральной Азии программу SWITCH-Asia, направленную на поддержку устойчивого потребления, производства и перехода к «зеленой» экономике.

Официальная церемония запуска программы состоится в пятницу, 5 июля, в Бишкеке, сообщили «АП» в представительстве ЕС в Душанбе.

Ожидается, что на предстоящем мероприятии состоится обсуждение вызовов и возможностей, связанных с устойчивым потреблением и производства, а также подготовка планов работы для Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистан и Узбекистан на ближайшие 3 года.

Мероприятие будет организовано Фондом устойчивого потребления и производства (Фонд УПП) в тесном сотрудничестве с Европейской Комиссией, Генеральным Директоратом по международному сотрудничеству и развитию и соответствующими представительствами Европейского Союза.

Представители национальных правительств, ЕС, учреждений ООН и ключевых заинтересованных сторон (бизнеса, научных кругов, неправительственных организаций (НПО), микро, малых и средних предприятий (ММСП) и т.д.) примут участие в интерактивных обсуждениях о важности и необходимости продвижения моделей УПП в Центральной Азии в целях поддержки перехода пяти стран этого региона к низкоуглеродной, ресурсосберегающей и круговой экономике.

6-7 июля в столице Кыргызстана состоится Форум ЕС-Центральная Азия и Министерская встреча, где будет представлена новая Стратегия ЕС-Центральная Азия.

Данная Стратегия, помимо прочего, включает в себя конкретный пункт о сотрудничестве в области окружающей среды, водных ресурсов и реализации Парижского соглашения об изменении климата.

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