1 июля на казахском учебном полигоне «Илийский» завершились международные учения «Степной орел».

Военной делегацией из Таджикистана на учениях руководил заместитель командующего мобильными войсками Минобороны страны, полковник Нуриддин Сатторов, сообщили «АП» в пресс-центре оборонного ведомства республики.

В рамках учения военнослужащие из Великобритании, Индии, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Узбекистана и США совместно отработали элементы миротворческих операций.

В частности, практически были выполнены задачи по несению службы на блок-постах, сопровождению и конвоированию гуманитарных грузов, ведению переговоров с местным населением, патрулированию на местности, обезвреживанию заминированных полей, дорог, очистке и обеспечению водой, а также оказанию первой медицинской помощи.

Учения «Степной орел» проводятся с 2003 года в целях совершенствования миротворческих навыков, приобретенных в ходе выполнения совместных теоретических и практических задач.

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