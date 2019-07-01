Авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" (НАК) до конца 2019 года планирует перейти на схему работы гибридной авиакомпании, сообщает Podrobno.uz.

"Когда мы работали со Всемирным банком, они нас заверили, что оптимальный вариант, который активно применяется во всем мире, – это создание гибридной авиакомпании. Что под этим понимается? Гибридная авиакомпания продолжит летать по некоторым направлениям двумя классами (бизнес и эконом – прим. редакции), а по некоторым – только экономическим. В последнем случае будет максимальное количество пассажиров с минимальным количеством услуг. В результате потребитель получит минимальную стоимость билета на этот рейс", – рассказал представитель "Узбекистон хаво йуллари".

По его словам, у каждого рынка уже есть сложившийся пассажиропоток.

«Например, из региональных аэропортов Узбекистана в Россию летают наши соотечественники, которые там работают. И для них каждый доллар на счету. В результате они смогут воспользоваться такими дешевыми рейсами. Тот же FlyArystan (первый казахстанский лоукостер – прим. редакции) сделал практически то же самое. Они не производили больших вложений, просто взяли два подержанных самолета у Air Astana, переоборудовали их полностью в экономический класс и летают", – отметил собеседник.

Он также добавил, что первоначально "Узбекистон хаво йуллари" планировала создать лоукостер на базе Boeing 757.

«Однако проблема заключалась в том, что сейчас на мировом рынке нет достаточного количества запчастей для этого самолета, и при любой технической неисправности он бы долго простаивал, что невозможно в условиях лоукостера», - отметил представитель авиакомпании.

По его словам, сейчас закончен первый этап работы.

«Мы уже закончили первый этап работы со Всемирным банком, который подготовил детальные рекомендации. Сейчас мы переходим ко второму этапу – будем их внедрять. Я думаю, что мы запустим гибридные авиаперевозки до конца этого года. И, поверьте, пассажиру разницы нет, как называется эта авиакомпания – лоукостер или гибрид, для него главное ценник на билет", – заметил представитель НАК.

По его словам, если сегодня проанализировать цены "Узбекистон хаво йуллари" и других авиакомпаний на маршрутах в Россию – они очень конкурентоспособные.

"Я хочу сказать одно – мы же насильно не заставляем никого летать нашими самолетами. В Москву, Санкт-Петербург, другие российские города – много конкурентов, если мы сделаем цену условно в 200 долларов, а у них будет 100, даже насильно к нам никто не придет. Прошли те времена, сейчас у нас нет административного ресурса. На российском и казахском направлении идет очень жесткая конкуренция между компаниями", – рассказал он.

Собеседник также добавил, что появление гибридной схемы работы подразумевает полную автоматизацию внутренних процессов в авиакомпании, когда всю возможную рутинную работу должны выполнять компьютеры, а также повышение эффективности всех структур.

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