В первые дни гражданской войны в Таджикистане на юге страны была создана телестудия «Куляб». В интервью «АП» основатель и директор ТВ «Куляб» Сафарали Бозорзода рассказал, как создавался телеканал, как реагировали на него боевики и что показывали народу в годы братоубийственной войны журналисты-телевизионщики.

- Образование телестудии «Куляб» связано с началом братоубийственной войны. Почему именно тогда вы решили ее открыть?

- Нашей главной целью было помочь всем конструктивным силам в примирении нации, сохранении целостности Таджикистана, возвращении наших беженцев из Афганистана. С этой целью 25 мая 1992 года был организован ТВ «Куляб».

- Тогда везде властвовало оружие, как отнеслись к вашей идее командиры Народного фронта?

- Да, так и было, и перед открытием телеканала я зашел к известным командирам Народного фронта «за разрешением». Сангак Сафаров мою идею не одобрил, но тут в беседу вмещался Лангари Лангариев. Он сказал, что эта хорошая идея и убедил остальных в необходимости открытия «своего» телеканала.

- Кто тогда работал на телеканале, не трудно было трудиться в неспокойное время?

- В качестве журналиста я пригласил на телеканал покойного Абдурахима Исмоилова. Он тогда был актёром Кулябского драматического театра имени Саидали Вализода. Он ездил со мной на все «горячие точки» бывшей Курган-Тюбинской (ныне Хатлонской) области. Мы ездили в районы боестолкновений, в кишлаки, встречались с населением, снимали телесюжеты. Чуть позже к нам присоединились Кодир Назирмадов и ныне покойный тележурналист Давлатали Рахмоналиев, а потом - Сайхомид Одинаев, Умархон Камолов и другие.

- А как вы передавали в эфир свои программы?

- Временно несколько месяцев передавали радиопередачи из колхоза Гулистон Вахшского района. Когда боевики Народного фронта освободили телестанцию Тошработ в Вахшском районе, мы стали передавать в эфир свои передачи через эту станцию.

- Какие темы освещало ТВ «Куляб», как их воспринимало население области?

- В основном наши передачи были посвящены, как и планировали, темам примирения, дружбы, мира, возвращения беженцев на Родину. Помните, сколько тысяч наших сограждан тогда бежали в Афганистан, в каких тяжелых условиях они там находились?

К счастью, в ноябре 92-го на 16 сессии Верховного Совета был сделан важный шаг на пути к миру, когда председателем был избран Эмомали Рахмонов. Все жители Таджикистана хотели мира, все они молились и просили Аллаха, чтобы была достигнута договорённость между воюющими сторонами.

Их мольбы были услышаны, правительство страны во главе с Эмомали Рахмоном и лидеры ОТО сели за стол переговоров. Но чтобы прийти к окончательному миру, таджикскому народу пришлось пережить еще много тяжелых дней, бороться с теми, кто не желал спокойствия в стране. Мы благодарны Аллаху, что теперь живем в мире.

- Какие воспоминания с тех дней остались у вас?

- Было много кровавых событий, происшествий. Помню, как-то на переднем рубеже боевики Народного фронта привезли с противоположной стороны плененных, совсем еще юных, по 13-15 лет ребят. Я просил боевиков не бить, не убивать их, говорил, что они еще дети и ничего еще не понимают в этой войне. К счастью, все-таки мои просьбы их командир принял и я до сих пор счастлив, что тогда спас тех ребят. Мы не только посредством телевидения, но и в реальной жизни следовали своему призванию – несли людям мир.

- Вы освещали возвращение беженцев из Афганистана?

- Да, по указанию Эмомали Рахмона в августе 93-го мы поехали в Тавильдаринский (ныне Сангворский) район вместе с членами Комиссии по возвращению беженцев во главе с Шукурджоном Зухуровым. Со мной были наши работники ТВ «Куляб» Умархон Камолов и Рахматулло Назариён. Когда мы начали снимать на видео первых беженцев, вернувшихся из афганского Бадахшана, не могли удержать слез. Дети, женщины, старики, преодолев длинный путь, возвращались домой в ободранных лохмотьях, в рваных галошах, голодные, исхудавшие. На все это трудно было смотреть.

На следующее утро мы отправились назад. Нас до правительственных постов отвез водитель по имени Джумахон из Комсомолабада. По дороге нашу машину останавливали боевики оппозиции, но узнав цель нашего приезда, отпускали с миром. Приехав в Душанбе мы передали записи на Таджикское телевидение. Давлатали Рахмонали, который тогда был директором ТВТ, запустил наши видеосюжеты в эфир. Эти моменты не забываются.

- Чем сейчас занято ТВ «Куляб», какие программы готовят журналисты телеканала?

- С 2002 года наш телеканал стал государственным. Сейчас ТВ «Куляб» смотрят через базу Т-2 все жители Хатлонской области 18 часов в сутки. Наше телевидение уже заметно расширило свой потенциал, диапазон охвата. Сегодня у нас работают почти 70 сотрудников. Наши программы посвящены, в основном, проблемам экономики, образования, здравоохранения, культуры, права, экологии, сельского хозяйство и другим.

И, конечно же, мы не устаем говорить о дружбе, толерантности, доброте, мире. Наш народ добился мира путем больших жертв. И сегодня я прощу – Аллах, защити наше примирение!

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