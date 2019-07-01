Как простым гражданам обратиться к руководству страны или попасть на прием к первым лицам? Мы выбрали только самые востребованные ведомства и узнали, как это можно сделать быстро и эффективно.

Сегодня во всех министерствах, ведомствах и местных органах власти в Таджикистане организован текущий личный прием граждан. Все обращения населения к чиновникам и их ответы регулируются законом «Об обращениях физических и юридических лиц».

15:16 19 января

Новый глава Хатлона провел выездной прием граждан

К властям можно обратиться с заявлением, запросом, предложением, жалобой. Формы обращения могут быть устным, письменным, электронным, через средства массовой информации, коллективным.  

Закон требует от заявителей представлять тексты письменных обращений и прилагаемых документов в разборчивой форме, относиться к должностным лицам с должным уважением,  своевременно осведомлять орган и организацию, рассматривающий обращение, об изменении места пребывания, адреса места жительства, номеров телефонов, адреса электронной почты. 

Обращения, представленные в соответствующие органы и организации, рассматриваются в течение тридцати дней. Обращения, не требующие дополнительного изучения и исследования, рассматриваются в течение пятнадцати дней со дня регистрации. В исключительных случаях органы вправе продлить сроки рассмотрения.

 

Президент и парламент

Лично обращаться к президенту страны можно письмом через сайт president.tj, там есть возможность написать послание он-лайн одним кликом или же написать уже письмо с указанием адреса, ФИО и проч.

Фото: скриншот

 

В верхнюю палату парламента – Маджлиси Милли также можно обратиться через онлайн-прием на официальном сайте majmilli.tj.

Или по телефонам:

+992 (372) 223 - 05 - 63

+992 (372) 221 - 67 - 53

10:07 13 февраля, 2018

Парламент Таджикистана теперь будет общаться с народом напрямую

Почта: [email protected], [email protected]

У нижней палаты парламента Маджлиси намояндагон также есть официальный сайт parlament.tj, где есть номер телефона и адрес электронной почты. На сайте можно найти руководителей всех комитетов с номерами их рабочих телефонов.

Телефон приемной МН: +992 (37) 2214417

E-mail: [email protected]

 

МВД

Министерство внутренних дел активно использует свой сайт mvd.tj для обращения граждан.

В рубрике  «Контакты» есть подраздел «Прием граждан», куда заявители могут отправлять свои обращения.

Кроме того, существует телефон доверия: (+992 37) 221-21-21, приведен номер службы помощи 19-19, телефон экстренной службы: 02 и 102.

Сам министр Рамазон Рахимзода принимает граждан в первую субботу каждого месяца с 09:00 до 12:00.

Заместители министра МВД принимают по очереди в каждую субботу с 09:00 до 12:00.

Для приема граждан со стороны руководителей областных и районных подразделений МВД также разработан график, который висит у входа каждого из них.

На сайте - в разделе «Руководство» есть рубрика «Структура», где можно найти телефоны и адреса электронной почты всех подразделений МВД по республике.

08:45 8 июня, 2017

Куда обращаться в случае облавы и дедовщины? Памятка с телефонами и адресами

Кроме того, по Вайберу (Viber), Вотсап (WhatsApp), ИМО (IMO), Телеграмм (Telegrams), Вичат (WeChat) можно отправлять свои новости, сообщения, видеоснимки, видеоролики. Мобильный номер для всех мессенджеров + 992 939 222 111.

Также вы можете воспользоваться и электронной почтой МВД - [email protected]

 

Минюст

Министр юстиции и его заместители принимают граждан по субботам с 9:00 до 12:00, а замы еще  по средам, четвергам и пятницам в то же время.

Начальники Главных управлений, управлений и отделов Минюста обязаны принимать людей каждый день, кроме воскресенья с 09:00 до 12:00. При этом, приезжающие из других городов и районов, принимаются ежедневно кроме воскресенья.

Кроме того, в Минюсте принимают обращения через виртуальную приёмную, электронную почту и телефоны.

Телефон: (+992 37) 221-44-05 (приёмная)

Факс: (+992 37) 221-80-66

E-mail: [email protected]

При министерстве существует служба бесплатной правовой помощи - ГУ «Центр правовой помощи», телефон: (+992 37)  225 16 77, e-mail: [email protected]  У центра есть собственный сайт - www.salac.tj

При Минюсте есть Республиканский центр судебной и криминалистической экспертизы, который вам также может понадобится.

Тел: +992 225 15 50

Факс: +992 225 15 57

E-mail: [email protected], сайт http://sudexpert.tj

В областные подразделения Центра можно обратиться:

ГБАО: тел: +992 93 314 32 59; E-mail: [email protected]

Согдийская область: тел: +992 8 34 22;  4 40 65; E-mail: [email protected]

Хатлонская область: тел: +992 8 32 22;  2 50 00; E-mail: [email protected]

 

МИД

Телефонные контакты министерства: (992 37) 2210551, (992 37) 2277556 (общий отдел), (992 37) 2211808 (приемная), факс: (992 37) 221-02-59 и E-mail:[email protected]

14:07 31 мая

Куда и с какими документами обращаться, чтобы зарегистрировать брак в Таджикистане?

Министр принимает граждан в первую субботу каждого месяца с 8.00 до 12.00, в остальные дни в это же время принимают его заместители.

В Главном Консульском управлении МИД Республики Таджикистан прием по консульским вопросам распределен следующим образом:

Приём документов от физических и юридических лиц в понедельник, вторник, четверг, пятница с 08:30 до 11:00. Выдача готовых документов физическим и юридическим лицам в понедельник, вторник, четверг, пятница с 13:30 до 16:00.

Контактные телефоны по вопросам визы (стандартная, электронная) 2 27 63 63;  2 27 38 38;  2 23 17 17.

Контактные телефоны по вопросам паспортов 2 27 53 53.

По вопросам апостилирования и легализации документов 2 27 56 56.

Есть нас сайте и горячая линия для граждан Таджикиснан за рубежом

 

Минобразования и науки

На сайте Министерства maorif.tj в разделе «Тамос» приведены телефонные номера руководящего звена ведомства.

В министерство можно обращаться по телефону: 221-46-05, по факсу: 221-70-41 и через Е-mail: [email protected]

Приемные дни граждан расписаны в рубрике «Сохтор».

Фото: скриншот

 

Минздрав

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения на своем сайте - moh.tj тоже опубликовало график приёма граждан:

Согласно графику министр Насим Олимзода принимает граждан по вторникам (с 14:00 до 17:00) и субботам (8.00-12.00).

Три его заместителя в то же принимают по вторникам, средам, четвергам и субботам.

Также можно обратиться к министерству на сайте в рубрике «Обратная связь» по телефонам  +992 (44) 600 60 02 (пресс-центр), +992 (37) 221 12 48 (общий отдел)

По эл. почте [email protected]

В случае несогласия с медицинским обслуживанием, граждане могут обратиться по телефонам горячей линии 44600-65-07 (служба по государственному надзору за медицинской деятельностью социальной защиты населения), 44600-65-09 (по вопросам социальной защиты населения).

 

Минтруда

Министерство труда, миграции и занятости населения осуществляет прием граждан ежедневно. При этом, граждане, приехавшие из дальних регионов, независимо от графика приема, могут быть приняты заместителями министра в течение рабочего дня.

Министр  Сумангул Тагойзода принимает заявителей  по субботам в 10:00-12:00, но нужно сначала записаться на ее прием. Запись на прием к министру или его заместителям производится ежедневно с 8:00 до 17:00.

Первый заместитель министра принимает – во вторник и четверг (8:00-12:00), другие два зама – в  понедельник и среду (8:00-12:00), начальники управлений и отделов центрального аппарата ежедневно с 8:00 до  17:00.

В рубрике сайта mehnat.tj «Контакты» есть телефонные номера всех руководителей.

Есть и дополнительные номера: (+992 37) 236-22-45; (+992 37) 236-19-61 и электронная почта [email protected]

В таджикской версии сайта в разделе «Зерсохторхо» приведена вся контактная информация руководства управлений и подразделений министерства.

 

Генеральная прокуратура

Налажена контактная информация, электронная почта, интернет-приемная.

Генеральному прокурору Юсуфу Рахмону можно написать электронное письмо на адрес prokuratura.tj/ru/contacts.

В отдел делопроизводства можно обратиться по телефону (+992 37) 2367140  и факсу (+992 37) 2352441.

14:07 31 мая

Куда и с какими документами обращаться, чтобы зарегистрировать брак в Таджикистане?

Обращение в Управление кадров, Управление по надзору за исполнением законов в органах по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Управление международных отношений также осуществляется посредством онлайн-обращения в интернет-приемной сайта Генпрокуратуры.

На сайте приведен также список телефонов доверия всех структур и подразделений Генпрокуратуры по всей республике в рубрике «Связь с общественностью».

Приём граждан относительно их жалоб осуществляется каждую субботу с 8.00 до 12.00 в административных зданиях Генеральной прокуратуры, Главной военной прокуратуры, прокуратуры Горно-Бадахшанской автономной области, областях, города Душанбе и Таджикской транспортной прокуратуры.

Генпрокуратура просит соблюдения обращающимися гражданами порядка поэтапного обращения, то есть первоначальное обращение в районную (городскую) прокуратуру места жительства, а затем, в случае несогласия с принятым решением районного (городского) прокурора в областную прокуратуру, и после того в Генеральную прокуратуру Республики Таджикистан.

 

Суды Таджикистана

Верховный суд Таджикистана принимает граждан по следующему графику:

Председатель Верховного Суда Шермухаммад Шохиён принимает во вторник (15.00-17.00) и субботу (09.00-12.00) каждую неделю.

Его заместители – только по субботам (09.00-12.00).

Председатели судебных коллегий Верховного Суда по гражданским и семейным делам еженедельно в четверг (09.00-12.00), а председатели судебных коллегий Верховного Суда по уголовным делам и по делам об административных правонарушениях с 09.00 по 12.00 по пятницам.

11:27 29 июня

Время знать… о государственной регистрации брака. Подкаст #12

К руководству ВС можно обратиться по E-mail: [email protected] , Tел: +992 372 233 48 21, факс: +992 372 233 01 22.

Председатель Высшего экономического суда Мавлуда Каландарзода принимает заявителей по вторникам (14:00-16:00) и субботам (08:00-12:00).

Первый ее заместитель - в понедельник(14:00-16:00) и субботу (08:00-12:00), заместители – по средам, четвергам и субботам в  8:00 –12:00. 

Прием обращений физических и юридических лиц из отдаленных городов и районов осуществляется независимо от установленного дня и времени.

Кроме того, ВЭС РТ на своем сайте  soi.tj приводит график дежурств судей по дням недели, которые   осуществляют прием граждан.

Можно также обратиться в экономический суд по телефону (+992 37) 221-10-46, электронной почте [email protected] или в онлайн-режиме на сайте soi.tj.

В рубрике контакты есть адреса электронной почты всех руководителей ВЭС.

А контактные данные конституционного суда следующие: тел: 221-61-96, факс:(+992 37) 221-29-28, E-mail: [email protected]

На официальном сайте Конституционного суда можно найти электронные адреса некоторых  судей.

 

Администрация города Душанбе

Вы можете написать письмо председателю города Душанбе Рустами Эмомали по этому адресу: [email protected]

Есть телефон: (992 37) 2232076 и факс: (992 37) 2232076. 

Прием граждан мэрия осуществляет ежедневно.

По ссылке http://salac.tj/documents/rrp/dushanbe.pdf можно найти все графики приема граждан по городу Душанбе.

 

Администрации областей, городов и районов

Прием граждан в регионах Таджикистане осуществляется также согласно закону, но не везде соблюдается график. Поэтому, как правило, заявители приходят и записываются на прием заранее и лично.

10:09 1 февраля, 2018

Раджаббой Ахмадзода решил общаться с жителями области посредством Viber

На официальном сайте администрации Хатлонской области в рубрике «Обращения граждан» можно обратиться к ответственным лицам в режиме онлайн, или написать письмо по Email: [email protected], обратиться по телефону (83222)-2-16-16 и по факсу  (83222)-2-46-11.

К руководству Согдийской области можно обратиться по тел\факс: 992 3422 4-02-44, 992 3422 4-35-19 и по E-mail: [email protected]

В ГБАО граждане могут обратиться к главе области и другим ответственным работникам местной власти посредством сайта badakhshon.tj  как в режиме онлайн, так и по почте [email protected] badakhshon.tj, также по телефонам 835 222 3259, 835 222 2698.

 

КЧС

Адреса и телефоны областных и территориальных подразделений Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне опубликованы на официальном сайте этого ведомства - www.khf.tj. 

Телефон для связи с КЧС: 992 37 223-13-11, факс: (992 37) 221-91 -19.

Центральный аппарат -  телефоны 221-13-31, 223-33-59, электронный адрес: [email protected]

Штаб города Душанбе  - телефоны 225-44-73, 225-44-76, 225-44-90, электронный адрес: [email protected]

Штаб города Гиссар – телефоны  (83139) 2-60-74, 2-60-45, электронный адрес: [email protected]

Штаб Хатлонской области – телефоны  (83222) 2-35-05, 2-78-28, электронный адрес: [email protected]

Штаб города Куляб - телефоны (83322) 2-36-60, 2-34-73, электронный адрес: [email protected]

Штаб ГБАО -  телефоны (83522) 2-40-57, 2-53-47, электронный адрес: [email protected]

Штаб Согдийской области - (83422) 6-58-72, 5-15-55, электронный адрес: [email protected]

 

Налоговый комитет

Email: [email protected]

Тел.: (+992-37)233-06-86

Факс: 233-09-36.

151 Call-center

На сайте www.andoz.tj есть адреса и телефоны региональных подразделений комитета. О личном приеме граждан информации нет.

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