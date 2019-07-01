Как простым гражданам обратиться к руководству страны или попасть на прием к первым лицам? Мы выбрали только самые востребованные ведомства и узнали, как это можно сделать быстро и эффективно.

Сегодня во всех министерствах, ведомствах и местных органах власти в Таджикистане организован текущий личный прием граждан. Все обращения населения к чиновникам и их ответы регулируются законом «Об обращениях физических и юридических лиц».

К властям можно обратиться с заявлением, запросом, предложением, жалобой. Формы обращения могут быть устным, письменным, электронным, через средства массовой информации, коллективным.

Закон требует от заявителей представлять тексты письменных обращений и прилагаемых документов в разборчивой форме, относиться к должностным лицам с должным уважением, своевременно осведомлять орган и организацию, рассматривающий обращение, об изменении места пребывания, адреса места жительства, номеров телефонов, адреса электронной почты.

Обращения, представленные в соответствующие органы и организации, рассматриваются в течение тридцати дней. Обращения, не требующие дополнительного изучения и исследования, рассматриваются в течение пятнадцати дней со дня регистрации. В исключительных случаях органы вправе продлить сроки рассмотрения.

Президент и парламент

Лично обращаться к президенту страны можно письмом через сайт president.tj, там есть возможность написать послание он-лайн одним кликом или же написать уже письмо с указанием адреса, ФИО и проч.

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В верхнюю палату парламента – Маджлиси Милли также можно обратиться через онлайн-прием на официальном сайте majmilli.tj.

Или по телефонам:

+992 (372) 223 - 05 - 63

+992 (372) 221 - 67 - 53

Почта: [email protected], [email protected]

У нижней палаты парламента Маджлиси намояндагон также есть официальный сайт parlament.tj, где есть номер телефона и адрес электронной почты. На сайте можно найти руководителей всех комитетов с номерами их рабочих телефонов.

Телефон приемной МН: +992 (37) 2214417

E-mail: [email protected]

МВД

Министерство внутренних дел активно использует свой сайт mvd.tj для обращения граждан.

В рубрике «Контакты» есть подраздел «Прием граждан», куда заявители могут отправлять свои обращения.

Кроме того, существует телефон доверия: (+992 37) 221-21-21, приведен номер службы помощи 19-19, телефон экстренной службы: 02 и 102.

Сам министр Рамазон Рахимзода принимает граждан в первую субботу каждого месяца с 09:00 до 12:00.

Заместители министра МВД принимают по очереди в каждую субботу с 09:00 до 12:00.

Для приема граждан со стороны руководителей областных и районных подразделений МВД также разработан график, который висит у входа каждого из них.

На сайте - в разделе «Руководство» есть рубрика «Структура», где можно найти телефоны и адреса электронной почты всех подразделений МВД по республике.

Кроме того, по Вайберу (Viber), Вотсап (WhatsApp), ИМО (IMO), Телеграмм (Telegrams), Вичат (WeChat) можно отправлять свои новости, сообщения, видеоснимки, видеоролики. Мобильный номер для всех мессенджеров + 992 939 222 111.

Также вы можете воспользоваться и электронной почтой МВД - [email protected]

Минюст

Министр юстиции и его заместители принимают граждан по субботам с 9:00 до 12:00, а замы еще по средам, четвергам и пятницам в то же время.

Начальники Главных управлений, управлений и отделов Минюста обязаны принимать людей каждый день, кроме воскресенья с 09:00 до 12:00. При этом, приезжающие из других городов и районов, принимаются ежедневно кроме воскресенья.

Кроме того, в Минюсте принимают обращения через виртуальную приёмную, электронную почту и телефоны.

Телефон: (+992 37) 221-44-05 (приёмная)

Факс: (+992 37) 221-80-66

E-mail: [email protected]

При министерстве существует служба бесплатной правовой помощи - ГУ «Центр правовой помощи», телефон: (+992 37) 225 16 77, e-mail: [email protected] У центра есть собственный сайт - www.salac.tj

При Минюсте есть Республиканский центр судебной и криминалистической экспертизы, который вам также может понадобится.

Тел: +992 225 15 50

Факс: +992 225 15 57

E-mail: [email protected], сайт http://sudexpert.tj

В областные подразделения Центра можно обратиться:

ГБАО: тел: +992 93 314 32 59; E-mail: [email protected]

Согдийская область: тел: +992 8 34 22; 4 40 65; E-mail: [email protected]

Хатлонская область: тел: +992 8 32 22; 2 50 00; E-mail: [email protected]

МИД

Телефонные контакты министерства: (992 37) 2210551, (992 37) 2277556 (общий отдел), (992 37) 2211808 (приемная), факс: (992 37) 221-02-59 и E-mail:[email protected]

Министр принимает граждан в первую субботу каждого месяца с 8.00 до 12.00, в остальные дни в это же время принимают его заместители.

В Главном Консульском управлении МИД Республики Таджикистан прием по консульским вопросам распределен следующим образом:

Приём документов от физических и юридических лиц в понедельник, вторник, четверг, пятница с 08:30 до 11:00. Выдача готовых документов физическим и юридическим лицам в понедельник, вторник, четверг, пятница с 13:30 до 16:00.

Контактные телефоны по вопросам визы (стандартная, электронная) 2 27 63 63; 2 27 38 38; 2 23 17 17.

Контактные телефоны по вопросам паспортов 2 27 53 53.

По вопросам апостилирования и легализации документов 2 27 56 56.

Есть нас сайте и горячая линия для граждан Таджикиснан за рубежом

Минобразования и науки

На сайте Министерства maorif.tj в разделе «Тамос» приведены телефонные номера руководящего звена ведомства.

В министерство можно обращаться по телефону: 221-46-05, по факсу: 221-70-41 и через Е-mail: [email protected]

Приемные дни граждан расписаны в рубрике «Сохтор».

Фото: скриншот

Минздрав

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения на своем сайте - moh.tj тоже опубликовало график приёма граждан:

Согласно графику министр Насим Олимзода принимает граждан по вторникам (с 14:00 до 17:00) и субботам (8.00-12.00).

Три его заместителя в то же принимают по вторникам, средам, четвергам и субботам.

Также можно обратиться к министерству на сайте в рубрике «Обратная связь» по телефонам +992 (44) 600 60 02 (пресс-центр), +992 (37) 221 12 48 (общий отдел)

По эл. почте [email protected]

В случае несогласия с медицинским обслуживанием, граждане могут обратиться по телефонам горячей линии 44600-65-07 (служба по государственному надзору за медицинской деятельностью социальной защиты населения), 44600-65-09 (по вопросам социальной защиты населения).

Минтруда

Министерство труда, миграции и занятости населения осуществляет прием граждан ежедневно. При этом, граждане, приехавшие из дальних регионов, независимо от графика приема, могут быть приняты заместителями министра в течение рабочего дня.

Министр Сумангул Тагойзода принимает заявителей по субботам в 10:00-12:00, но нужно сначала записаться на ее прием. Запись на прием к министру или его заместителям производится ежедневно с 8:00 до 17:00.

Первый заместитель министра принимает – во вторник и четверг (8:00-12:00), другие два зама – в понедельник и среду (8:00-12:00), начальники управлений и отделов центрального аппарата ежедневно с 8:00 до 17:00.

В рубрике сайта mehnat.tj «Контакты» есть телефонные номера всех руководителей.

Есть и дополнительные номера: (+992 37) 236-22-45; (+992 37) 236-19-61 и электронная почта [email protected]

В таджикской версии сайта в разделе «Зерсохторхо» приведена вся контактная информация руководства управлений и подразделений министерства.

Генеральная прокуратура

Налажена контактная информация, электронная почта, интернет-приемная.

Генеральному прокурору Юсуфу Рахмону можно написать электронное письмо на адрес prokuratura.tj/ru/contacts.

В отдел делопроизводства можно обратиться по телефону (+992 37) 2367140 и факсу (+992 37) 2352441.

Обращение в Управление кадров, Управление по надзору за исполнением законов в органах по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Управление международных отношений также осуществляется посредством онлайн-обращения в интернет-приемной сайта Генпрокуратуры.

На сайте приведен также список телефонов доверия всех структур и подразделений Генпрокуратуры по всей республике в рубрике «Связь с общественностью».

Приём граждан относительно их жалоб осуществляется каждую субботу с 8.00 до 12.00 в административных зданиях Генеральной прокуратуры, Главной военной прокуратуры, прокуратуры Горно-Бадахшанской автономной области, областях, города Душанбе и Таджикской транспортной прокуратуры.

Генпрокуратура просит соблюдения обращающимися гражданами порядка поэтапного обращения, то есть первоначальное обращение в районную (городскую) прокуратуру места жительства, а затем, в случае несогласия с принятым решением районного (городского) прокурора в областную прокуратуру, и после того в Генеральную прокуратуру Республики Таджикистан.

Суды Таджикистана

Верховный суд Таджикистана принимает граждан по следующему графику:

Председатель Верховного Суда Шермухаммад Шохиён принимает во вторник (15.00-17.00) и субботу (09.00-12.00) каждую неделю.

Его заместители – только по субботам (09.00-12.00).

Председатели судебных коллегий Верховного Суда по гражданским и семейным делам еженедельно в четверг (09.00-12.00), а председатели судебных коллегий Верховного Суда по уголовным делам и по делам об административных правонарушениях с 09.00 по 12.00 по пятницам.

К руководству ВС можно обратиться по E-mail: [email protected] , Tел: +992 372 233 48 21, факс: +992 372 233 01 22.

Председатель Высшего экономического суда Мавлуда Каландарзода принимает заявителей по вторникам (14:00-16:00) и субботам (08:00-12:00).

Первый ее заместитель - в понедельник(14:00-16:00) и субботу (08:00-12:00), заместители – по средам, четвергам и субботам в 8:00 –12:00.

Прием обращений физических и юридических лиц из отдаленных городов и районов осуществляется независимо от установленного дня и времени.

Кроме того, ВЭС РТ на своем сайте soi.tj приводит график дежурств судей по дням недели, которые осуществляют прием граждан.

Можно также обратиться в экономический суд по телефону (+992 37) 221-10-46, электронной почте [email protected] или в онлайн-режиме на сайте soi.tj.

В рубрике контакты есть адреса электронной почты всех руководителей ВЭС.

А контактные данные конституционного суда следующие: тел: 221-61-96, факс:(+992 37) 221-29-28, E-mail: [email protected]

На официальном сайте Конституционного суда можно найти электронные адреса некоторых судей.

Администрация города Душанбе

Вы можете написать письмо председателю города Душанбе Рустами Эмомали по этому адресу: [email protected]

Есть телефон: (992 37) 2232076 и факс: (992 37) 2232076.

Прием граждан мэрия осуществляет ежедневно.

По ссылке http://salac.tj/documents/rrp/dushanbe.pdf можно найти все графики приема граждан по городу Душанбе.

Администрации областей, городов и районов

Прием граждан в регионах Таджикистане осуществляется также согласно закону, но не везде соблюдается график. Поэтому, как правило, заявители приходят и записываются на прием заранее и лично.

На официальном сайте администрации Хатлонской области в рубрике «Обращения граждан» можно обратиться к ответственным лицам в режиме онлайн, или написать письмо по Email: [email protected], обратиться по телефону (83222)-2-16-16 и по факсу (83222)-2-46-11.

К руководству Согдийской области можно обратиться по тел\факс: 992 3422 4-02-44, 992 3422 4-35-19 и по E-mail: [email protected]

В ГБАО граждане могут обратиться к главе области и другим ответственным работникам местной власти посредством сайта badakhshon.tj как в режиме онлайн, так и по почте [email protected] badakhshon.tj, также по телефонам 835 222 3259, 835 222 2698.

КЧС

Адреса и телефоны областных и территориальных подразделений Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне опубликованы на официальном сайте этого ведомства - www.khf.tj.

Телефон для связи с КЧС: 992 37 223-13-11, факс: (992 37) 221-91 -19.

Центральный аппарат - телефоны 221-13-31, 223-33-59, электронный адрес: [email protected]

Штаб города Душанбе - телефоны 225-44-73, 225-44-76, 225-44-90, электронный адрес: [email protected]

Штаб города Гиссар – телефоны (83139) 2-60-74, 2-60-45, электронный адрес: [email protected]

Штаб Хатлонской области – телефоны (83222) 2-35-05, 2-78-28, электронный адрес: [email protected]

Штаб города Куляб - телефоны (83322) 2-36-60, 2-34-73, электронный адрес: [email protected]

Штаб ГБАО - телефоны (83522) 2-40-57, 2-53-47, электронный адрес: [email protected]

Штаб Согдийской области - (83422) 6-58-72, 5-15-55, электронный адрес: [email protected]

Налоговый комитет

Email: [email protected]

Тел.: (+992-37)233-06-86

Факс: 233-09-36.

151 Call-center

На сайте www.andoz.tj есть адреса и телефоны региональных подразделений комитета. О личном приеме граждан информации нет.

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