Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял сегодня, 1 июля, президента Европейского банка реконструкции и развития г-на Суму Чакрабарти, который прибыл в Душанбе с визитом.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между республикой и банком, сообщает пресс-служба главы РТ.

Эмомали Рахмон отметил, что результаты встречи создают условия для развития сотрудничества между сторонами в новых направлениях.

фото пресс-службы президента РТ

Стороны обсудили вопросы, связанные с развитием связей в сфере энергетики, в частности в области эффективного использования электроэнергии, созданием транспортной инфраструктуры в целях расширения регионального сотрудничества, поддержкой частного сектора, а также повышением экономического благосостояния населения.

Было отмечено, что в рамках финансирования ЕБРР общим размером в $755 млн в Таджикистане было реализовано 127 различных проектов.

В настоящее время в республике на стадии реализации находятся 22 проекта, на реализацию которых ЕБРР предоставил $520 млн.

Отмечается, что на встрече также был обсужден вопрос реализации Национальной стратегии развития Таджикистана на период до 2030 года, увеличения финансирования и выделения грантовых средств.

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