Администрация Ташкента запланировала раздвинуть границы города на 18 тысяч гектаров, что немногим больше площади столицы Киргизии Бишкека и составит почти 60% от его нынешней территории, пишет ИА Фергана.
Такими планами поделился на пресс-конференции первый заместитель хокима (председателя) по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций столицы Узбекистана Даврон Хидоятов. Он уточнил, что конкретного решения по этому вопросу нет, пока изучаются все аспекты.
«Это не так легко – присоединить какую-либо часть области к городу. Просто представьте – сейчас Ташкент занимает территорию 33 тысячи гектаров, получается, что присоединяемые гектары составят примерно 60% от действующей территории», — подсчитал чиновник.
Планируется, что Новый Ташкент будет расположен к востоку от старого на левом берегу реки Чирчик, где построят новый административный район, центральный деловой район, торговый район и аэропорт. Кроме того, здесь планируется устроить разветвленную сеть каналов, зеленых зон и парков. Всего здесь будут проживать до 2 миллионов человек.
Предложения по расширению города разрабатывают несколько компаний, в том числе китайские.
Британская архитектурная компания Benoy в июне представила концепцию генплана Нового Ташкента, предусматривающую расширение границ города на 20 тыс. гектаров.
Душанбе вырастет вдвое
В апреле 2017 года правительство Таджикистана утвердило Генеральный план города Душанбе, в соответствии с которым предусматривается расширение столицы во всех направлениях.
Согласно новому Генплану, территория столицы Таджикистана также будет расширена за счет прилегающих районов.
Территория Душанбе увеличится с нынешних 12,7 до 22,2 тыс. гектаров.
Генплан Душанбе был разработан советскими архитекторами в 1983 году. Однако с учетом нынешних условий данный документ при корректировке российскими специалистами существенно изменился. Корректировкой Генплана Душанбе занималось Московское ОАО "Гипрогор".
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