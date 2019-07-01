Президент ЕБРР сэр Сума Чакрабарти посетит Таджикистан 1 июля. Он проведет встречу с Эмомали Рахмоном, представителями правительства, включая министра финансов РТ Файзиддина Каххорзода и министра энергетики и водных ресурсов РТ Усмонали Усмонзода.

Президент Сума Чакрабарти также встретится с представителями малого и среднего бизнеса и примет участие в публичном мероприятии, сообщает пресс-служба ЕБРР.

Это второй визит президента Сумы Чакрабарти в Таджикистан. Первый состоялся в 2014 году.

В Таджикистане ЕБРР нацелен на стабилизацию и восстановление доверия в банковском секторе, развитие частных предприятий и агробизнеса, повышение доступности, надежности и качества муниципальных услуг и улучшение качества энергоснабжения, регулирования и энергоэффективности.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал около 673 миллионов Евро (755 миллионов дол. США) в 127 проектов в различных секторах экономики Таджикистана.