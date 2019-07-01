Клиенты сети АЗС «Газпромнефть» получили удобный и быстрый способ доступа к информации о своей карте лояльности. Теперь, участники программы лояльности «Мо хамсафарем» могут в онлайн режиме получать информацию о количестве баллов, стоимости топлива, актуальных акциях и специальных предложениях на АЗС «Газпромнефть».

Чем обусловлена необходимость запуска мобильного приложения?

«Современные технологии развиваются и делают нашу жизнь проще, удобнее и в каком-то смысле выгоднее. Быстро растущий рынок мобильной электронной коммерции помогает владельцам бизнеса укреплять связь с клиентами, которые ощущают заботу о себе — вся актуальная информация всегда под рукой» - прокомментировал Генеральный директор ООО «Газпром нефть-Таджикистан» Фарход Мирзоев.

Самые популярные разделы в приложении – личный кабинет программы лояльности и действующие акции. Благодаря «личному кабинету» автолюбители будут в курсе баланса карты лояльности и смогут просматривать детализацию заправок с применением карты. Кроме этого, с помощью приложения автомобилисты могут проложить маршрут до ближайшей станции «Газпромнефть», заранее узнают, какие виды топлива на ней доступны и по каким ценам.

Как установить мобильное приложение Сеть АЗС «Газпромнефть»?

Мобильное приложение доступно для владельцев смартфонов Android. Для того, чтобы установить приложение, перейдите по ссылке либо в строке поиска в Play Market и введите «АЗС Газпромнефть Таджикистан».

Для авторизации в мобильном приложении введите номер действующей карты лояльности. Если Вы не являетесь участником программы лояльности «Мо хамсафарем», то приобрести карту лояльности можно на любой АЗС «Газпромнефть».

Справка: «Газпром нефть–Таджикистан» дочернее предприятие ПАО «Газпром нефти» осуществляет оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов производства Омского нефтеперерабатывающего завода.

В Таджикистане сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает 36 станций, расположенных в Душанбе, районах республиканского подчинения (РРП) и Согдийской области. На АЗС «Газпромнефть» в Таджикистане реализуются бензин марок АИ-98, АИ-95, АИ-92, дизельное топливо, сжиженный углеводородный газ, а также премиальное брендированное топливо G-Drive 95 и G-Drive 92. Все бензины и дизельное топливо соответствуют экологическому стандарту Евро-5.

АЗС "Газпромнефть" старается быть ближе к клиентам не только оказанием качественного сервиса, внедрением современных технологий, удобных для взаимодействия с потребителями, но и регулярно инициирует акции, программы и мероприятия.

Для розничных клиентов станций «Газпромнефть» с декабря 2015 года действует программа лояльности «Мо хамсафарем». При приобретении топлива и товаров в магазине и кафе сети АЗС «Газпромнефть» участнику программы на карту начисляются баллы. Накопленные баллы можно использовать при покупке топлива и товаров в магазинах и кафе АЗС «Газпромнефть».