Очередное отключение электроэнергии (с 9:00 до 16:00 часов) будет сегодня в отдельных районах Душанбе.

Света не будет в микрорайонах Энергетиков, 63,65, Навбахор, Мехробод и на улицах Шевченко, Хусейнзола, Каххарова, Фирдавси, Н. Карабавева и в поликлинике №8, сообщили «АП» в ОАО ДЭС.

Подача электричества будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ.

В зависимости от объема ремонта в некоторых случаях электропитание будет подключено до указанного времени.