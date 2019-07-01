Очередное отключение электроэнергии (с 9:00 до 16:00 часов) будет сегодня в отдельных районах Душанбе.
Света не будет в микрорайонах Энергетиков, 63,65, Навбахор, Мехробод и на улицах Шевченко, Хусейнзола, Каххарова, Фирдавси, Н. Карабавева и в поликлинике №8, сообщили «АП» в ОАО ДЭС.
Подача электричества будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ.
В зависимости от объема ремонта в некоторых случаях электропитание будет подключено до указанного времени.
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