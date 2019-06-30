Узбекская компания «Artel» в декабре текущего года откроет свой завод по производству бытовой техники в Душанбе. Предполагается, что к работе будут привлечены более 200 таджикских специалистов.
«В Таджикистане мы будем собирать пылесосы и водонагреватели. Первое время мы намерены выпускать по 200 тысяч единиц бытовой техники в год. Сейчас за счет экспортируемых нашей компанией в Таджикистан товаров мы занимаем около 20% таджикского рынка. А после открытия завода надеемся, что сумеем увеличить этот показатель до 50%», - делится планами в интервью «АП» замдиректора «Artel» Бектемир Муродов.
Видеосюжет подготовлен в рамках пресс-тура Независимой школы журналистики «Таджикистан – XXI век» в Республику Узбекистан.
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Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
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