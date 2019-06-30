В мае удача улыбнулась еще 41 участнику. На очередном награждении многие из них в торжественной обстановке получили свои призы, а все заинтересовавшиеся получали информацию о проводимой акции.
Отвечая на вопрос, почему решили принять участие в акции, многие отмечали, что это покупать MAKFA для них обычное дело, а призы стали лишь стимулом, чтобы приобрести продукт впрок, а значит увеличить свои шансы на победу.
По традиции, были отобраны еще 400 человек, которые получили утешительные призы - пачки макарон MAKFA.
Акция «Вкусное счастье» от MAKFA продолжается! Участником акции стать очень просто: покупайте продукцию MAKFA с промо-кодом на упаковке и регистрируйте его на сайте makfa-promo.com или по смс на номер 7007.
Регистрация кодов продлится до 30 июня, а розыгрыши призов проходят каждый месяц! Не забудьте сохранить вашу упаковку с промо-кодом до конца акции.
В июле MAKFA определит обладателя суперприза - белоснежного автомобиля Renault Fluence, который стоит у входа в Ашан (ТЦ "Душанбе Молл").
Призов еще очень много! "Вкусное счастье" от MAKFA в каждый дом!
За подробностями обращайтесь по телефону 555500069 или заходите на сайт makfa-promo.com.
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