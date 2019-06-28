Лето – прекрасная пора, ведь именно в это время года вариантов для отличного отдыха особенно много. Одни предпочитают отвлечься от работы и ежедневной рутины на берегу моря. Другие спасаются от летнего зноя, катаясь на лыжах в горах. Ну а третьи выбирают кемпинг.

Свежий воздух, простор, пикник и никаких раздражающих шумов города – в планах всё так красиво и замечательно, но как только начинаете готовиться, понимаете, что необходимых вещей для этого нужно очень много. Тем более, если поход у вас первый. Палатка, спальные мешки, ночники, шезлонги, пледы, складные стулья и это еще не всё.

Одолжить палатку у соседа, конечно можно, но что, если она рассчитана только на одного человека, а второй и более вместительной нет? Ведь здесь учитывать нужно количество людей, которые с вами поедут. Сразу же встаёт вопрос и о спальных мешках. А как быть с обедом? Где найти компактные складные столы для трапезы? И уж тем более, если поход с ночёвкой, одного фонарика в телефоне будет недостаточно.

Как видите, перед любителями кемпинга стоит много задач и список покупок внушителен. Что-то продаётся в центре столицы, ну а за чем-то придётся ехать чуть подальше. Бегать по городу в поисках всех этих вещей, особенно в жару, просто изнурительно.

Магазин мебели JYSK предоставляет большой и уникальный ассортимент не только товаров для дома, но и для отдыха на природе. Здесь вы сможете найти палатки самых разных размеров. Для сна есть как спальные мешки, так и надувные матрасы. Спрятаться от палящего солнца можно под зонтом или большим навесом, к которому прилагается защита от насекомых. Ну а для обеда на природе в магазине есть специальные складные столы и стулья, а также шезлонги, в придачу к которым продаются подушки.

Если вы решили выбраться за город с семьёй, здесь найдутся детские спальные мешки и даже детские палатки. А самых активных ребят порадует большой выбор игрушек. Да-да, на природе можно играть на только в бадминтон или футбол.

Чтобы не остаться ночью в полной темноте, возьмите с собой фонарь или солнечную лампу. Выбор в JYSK настолько велик, что они отличаются не только по размеру, но и по форме и даже цвету.

О ценах можете не волноваться, ведь с 27 по 30 июня магазин мебели JYSK радует всех новой акцией в честь дня национального единства: скидки до 30%! Неважно, что вы купите, письменный стол или милого садового гномика – акция действует на более чем 2000 товаров!

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