Сколько времени должно пройти между подачей заявления и регистрацией брака? Можно ли перенести дату регистрации в связи с непредвиденными обстоятельствами? Может ли заявление подать только один из вступающих в брак?
Ответы на вопросы – в нашем очередном подкасте из цикла программ «Время знать».
Язык – таджикский.
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