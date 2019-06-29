Сколько времени должно пройти между подачей заявления и регистрацией брака? Можно ли перенести дату регистрации в связи с непредвиденными обстоятельствами? Может ли заявление подать только один из вступающих в брак?

Ответы на вопросы – в нашем очередном подкасте из цикла программ «Время знать».

Язык – таджикский.

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