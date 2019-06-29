В середине мая Нацбанк представил проект Плана мероприятий, направленных на улучшение работы банковской системы. Среди мер по улучшению ситуации значится и снижение процентных ставок по кредитам. Это принесло бы пользу, как для развития предпринимательства, так и для увеличения доходов госбюджета.

Но выполнимо ли это и как можно снизить ставки без ущерба для банков? На эти вопросы «АП» отвечает эксперт, международный банковский консультант Бертрам Зоннтаг.

- Считаете ли Вы завышенными процентные ставки по кредитам финансовых институтов и насколько выполнима для них рекомендация Нацбанка РТ об их снижении?

- Процентные ставки в Таджикистане так же высоки, как и цены на новый iphone. Но, видимо, есть достаточно клиентов, которые платят за это. И я ничего не слышал о том, чтобы американское правительство пыталось склонить Apple, снизить цены. Говорят, что себестоимость iphone 10 составляет всего 357 долларов, а цена покупки превышает 1200 долларов, но люди готовы покупать эти вещи.

А в Таджикистане люди и предприятия готовы платить, скажем, 36% в год за кредит. Почему они это делают?

Потому что физические лица непременно хотят отдать предпочтение своему потреблению вместо того, чтобы просто сэкономить несколько месяцев или лет и затем купить автомобиль.

В Германии существует ярко выраженная культура сбережений и люди, по крайней мере, старое поколение, избегают кредитов и, скорее, сберегают. Так меняется соотношение между предложением (объем вкладов) и спросом (объемом кредитов) и процентные ставки снижаются.

Предприятия могут брать кредиты только в том случае, если перед тем частные домохозяйства вкладывают деньги, то есть, если они воздерживаются от потребления. Кредиты предоставляются не банками, а в конечном итоге, за счет вкладов населения. Банки принимают только так называемые трансформации по срокам погашения и размеру. Таким образом, они собирают много небольших краткосрочных вкладов и предоставляют их в виде крупных долгосрочных кредитов компаниям, которые, например, строят цех и погасят кредит через 5 (в Германии 20) лет.

Банк также принимает на себя риск, если организация не может больше платить. Потому что вклады должны быть в безопасности. Таким образом, не должно быть слишком много непогашенных кредитов, а непогашенные должны покрываться за счет прибыли от других кредитов. Для этого у банка есть операционные расходы, которые должны быть оплачены кредитами.

Между тем, в целом, ситуация с прибылью Таджикских банков не очень хорошая, об этом можно узнать из открытых источников.

Вклад часто имеет более высокую процентную ставку, чем собственный капитал банка. Так не может оставаться в долгосрочной перспективе - иначе, ни один инвестор больше не будет вкладывать деньги в банк.

Центральный банк, на самом деле, не играет при этом никакой роли. Ему следует только обеспечить стабильность денег, чтобы не было инфляции. Это ошибочное мнение, что центральный банк "производит деньги". Деньги приходят от кредитования банками. А соотношение между спросом в виде депозитов и спросом на кредиты определяет цену денег, это называется процентная ставка.

Конечно, я могу передать здесь эти сложные экономические процессы лишь в упрощенном виде. Я могу только призвать население Таджикистана регулярно делать вклады - даже небольшие суммы. Таким образом, они предоставляют средства для инвестиций в распоряжение таджикских организаций и кредиты для людей, которые непременно хотят купить свою стиральную машину в кредит, а не экономить 1 год.

Да, для некоторых это, безусловно, сложно, но и в Германии после войны люди снова начали делать вклады и тем самым совершили «немецкое экономическое чудо». Да, в то время были и кредиты - от так называемого «Плана Маршала». Также и в Таджикистане иностранные финансовые учреждения предоставляют дополнительные кредиты - например, KfW, ADB, EBRD или Weltbank/IFC. Этот кредит обусловлен излишком вкладов людей в странах-вкладчиках. Вот почему таджикские банки могут предлагать кредиты отчасти только в долларах, потому что люди в других странах хотят делать свои вклады в твердой валюте и получать их снова.

Все компании хотят платить низкие процентные ставки. Они обращаются с таким требованием в органы государственной власти, которые снимают давление. Это не совсем рыночная экономика. Но пока конкуренция, скажем, «будет стимулироваться», это может быть достаточно хорошо для клиентов. Опасность состоит лишь в том, что кредитная организация понизит процентные ставки до уровня, который не покрывает последующие убытки от кредитования.

«Сначала нужно создать структуру, при которой люди хотят делать вклады»

- Как может измениться состояние финансовых институтов, если им придётся снизить ставки?

- Дорога к низким процентным ставкам, к сожалению, долгая и утомительная. Это не работает по команде и в одночасье. Процентная ставка отражает стабильность страны и эффективность работы банков. Чтобы не быть неправильно понятым: в настоящее время даже частично отрицательные процентные ставки в Европе также не являются хорошим знаком. Даже там Центральный банк, имеющий власть, пытается удешевить кредиты банков, чтобы стимулировать экономику.

Также и в европейских странах правительства не выполняют свои обязательства: вместо того, чтобы позволить компаниям работать свободно, они придерживаются бюрократии, внедряют новые правила и высокие налоги. Там не помогут никакие низкие процентные ставки.

- Какие главные меры Вы рекомендовали бы осуществить для снижения процентных ставок, чтобы процесс прошёл без ущерба для финансовых институтов?

- Государство должно сначала создать структуру, при которой люди хотят делать вклады в собственной валюте и доверять банкам. И эта структура должна быть стабильной, то есть, никаких изменений каждые несколько месяцев - новый налог, «регулирующее вмешательство». Сильная валюта, которая пользуется большим доверием, также способствует низким процентным ставкам. Тогда люди делают вклады так же в этой валюте.

Конечно, это легче сказать, чем сделать. Это сложно, особенно для относительно новых государств. Когда за десятилетия или столетия вы создали стабильную, благоприятную для инвестиций структуру, такую как Швейцария или Сингапур, люди инвестируют без каких-либо забот. Но Сингапур тоже начинал с малого.

Конечно, банки также должны выполнять свои задачи. Им необходимо оптимизировать свои процессы и структуры, чтобы сократить операционные расходы, которые должны быть учтены в цене кредита.

И последнее, но не менее важное: клиенты должны сравнивать цены разных банков на основе эффективных процентных ставок.

ДОСЬЕ «АП»:

Бертрам Зоннтаг - старший банковский консультант с многолетним опытом работы в сфере международных консультаций. После окончания учебы работал в Дрезднер банке, продолжил карьеру в сфере консалтинга; работал старшим консультантом и руководителем проектов в Ассоциации сберегательных банков Германии.

Участвовал во многих проектах в качестве независимого международного консультанта, в том числе в Украине, Кыргызстане, Таджикистане. Был членом Правления банка в Кавказском регионе и членом Наблюдательного совета финансового учреждения в Центральной Азии.

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