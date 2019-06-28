В паспортные столы не пройти, не пробраться. За полтора месяца до окончания перерегистрации сим-карт по новым паспортам (ID-карты) тысячи людей выстроились в очередь, чтобы заменить документы.

Люди стоят в очередях несколько дней только ради подачи заявления на получение ID-карты. Таких людей несколько миллионов, а крайний срок перерегистрации сим-карт – 15 августа.

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