Фотима Зулфонова, бабушка Осии, сообщила «АП», что состояние внучки улучшилось и они надеются, что девочка очень скоро поправится.
«Мы очень благодарны врачам, потому, что они днём и ночью ухаживают и заботятся о моей внучке», - рассказала бабушка.
Женщина добавила, что матери подростков, которые жестоко поступили с ее внучкой, пришли в больницу, чтобы проведать Осию.
- Родители мальчика пришли к нам. Ну, что теперь им делать. Их дети совершили страшный поступок. Когда детей оставляют без присмотра, они могут совершать такие ужасные вещи. Помощи от них мы не просили. Мы благодарны президенту страну за поддержку Осии. Для нас самое главное, чтобы она как можно быстрее выздоровела и забыла про все это, как страшный сон.
Заведующий отделом ожоговых заболеваний больницы №3 Тохир Зубайдов в беседе с «АП» такжен сообщил, что состояние 6-летней Осии Шерзод немного улучшилось.
«Осия уже общается и разговаривает очень хорошо. Но состояние все еще оценивается, как тяжелое, она продолжает оставаться в реанимации», - сказал он.
Между тем, как пишет Радио «Озоди», виновные в поджоге три подростка в возрасте от 9 до 15 лет, отпущены домой. По их словам, самый старший, запугав их собаками, заставил пойти за собой. Он сказал им, что совершил что-то плохое и, если они не пойдут с ним, повесит на них содеянное. По словам его матери, он учится в 8 классе школы-интерната Гиссара и в детстве получил травму головы и никогда не слушается.
Пресс-секретераь МВД РТ Умарджон Эмомали сообщил "АП", что они несовершеннолетние и по закону они теперь будут отданы в спецшколу.
Напомним, нападение на девочку было совершено утром 19 июня. По данным ОМВД-2 столичного района Сино, трое подростков из джамоата Чоряккорон района Рудаки привязали шестилетнюю Осию к ограде и подожгли. В результате девочка получила 65% ожогов тела.
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