Компания "Формула 55" запускает очередную супер акцию. Разыгрываются 10 путёвок на самый ожидаемый бой UFC 242 между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Акция будет длиться с 27 июня по 20 августа.
Чтобы стать участником данной акции, нужно сделать ставку на сумму от 99 сомони и выше с коэффициентом от 1,87 и выше и набрать минимум 555 баллов. Принять участие могут гости со всех регионов нашей страны.
Для более подробной информации можете перейти на сайт www.formula55.tj или позвонить по номерам: 5500.
Напомним, что компания "Формула 55" часто проводит различные акции, конкурсы и розыгрыши и, в первую очередь, уделяет особое внимание всем гостям для беспрепятственного использования услугами компании.
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