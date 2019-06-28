Впереди выходные, и как всегда, по доброй, старой традиции, я расскажу, куда можно сходить в Душанбе.

Все, что вы хотели знать о благотворительности. #Дышидушой - из первых уст вся правда о благотворительности или как непросто работать с деньгами не для себя.

Зуля Рахматова и Нури Фирдавс расскажут о проекте, который помогает больным и малоимущим. О вере в людей и основе жизни под знаком благотворительности.

Фандрайзинг-проект стоит всего 50 сомони за участие на одного участника. Итак, 29 июня, 17:00 в кафе Чатр. Общение на тему «Бывает ли много добра?».

В эти дни все уходят на летние каникулы, и даже театры. Таджикский государственный академический театр оперы и балета им. С.Айни 30 июня в 18:00 закрывает свой 78-ой театральный сезон концертом "В мире музыки" с участием симфонического оркестра, солистов оперы, балета и хора. В концерте прозвучат произведения таджикских, русских и зарубежных композиторов! Подробная информация по телефону 221 62 91 или на сайте www.operabalet.tj Билеты продаются ежедневно в кассе театра с 09:00-17:00.

Для тех же, кто интересуется развитием бизнеса даже в выходные дни, #TcellParking продолжает серию интересных и полезных курсов!

Следующий курс Tcell Parking – «Nosce te customer – познай своего клиента» от Заррины Бабаевой, ведущего специалиста и сертифицированного тренера в области проектного управления, бизнес аналитики, брендинга и позиционирования компаний. Этот курс для тех, кому за.. 23, кто хочет разбираться в людях – коллегах, друзьях, партнерах и клиентах, хочет избегать конфликтов и выстраивать гармоничные отношения с окружающими, кому интересны психологические портреты и типажи, кто хочет знать, что движет и мотивирует людей, а также кто хочет определить соответствие собственных ценностей и с ценностями окружающих. Если все это вам близко, вас ждут на регистрацию и участие в воскресенье, 30 июня, в 11:00 в Tcell Parking!

Если вы любите перфоманс за "чашечкой кофе", в субботу, 29 июня, приходите на "кофейную рок акустику" в Кахва Хона Espresso (Molinari) - это между зданиями Минфина и Минюста.

В программе Алишер Холикназаров, Джек Рок и Кайд с авторскими песнями. В завершении состоится акустическое выступление группы Alice in Jeans. Перформанс планируется в формате "квартирника", то есть, без электронных инструментов, без усилителей, без процессоров, и даже без микрофонов - 100% live. Вход свободный!

И еще, 27 июня состоялась премьера фильма - истории Шарлотты Филд – одной из самых влиятельных бизнесвумен планеты. Целеустремленная, умная, обворожительная, она хороша в любом деле, за которое берется. Фред Фларски — талантливый, но эксцентричный и склонный к саморазрушению журналист. У них нет ничего общего, кроме того, что она – его первая любовь. И вот спустя годы они случайно встречаются вновь. Фред очаровывает Шарлотту, и она неожиданно для всех (и для самой себя) нанимает его в качестве спичрайтера для своей предвыборной кампании… Их воссоединение запускает цепочку головокружительно нелепых и опасных событий мирового масштаба.

Смотрите фильм «Та еще парочка» в кинотеатрах города.

Возможно, что-то из того, что произойдет в субботу и воскресенье в нашей любимой столице, мы пропустили. Поэтому, наши дорогие читатели, если у вас есть информация о мероприятиях, которые будут проходить в выходные дни в Душанбе, присылайте нам на Facebook и Viber.

Куда сходить – решать вам, но уж точно не сидите дома, ведь вокруг всегда так много интересного!

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