Вице-министр обороны Бакыт Курманбаев на специальном брифинге сообщил, что военных складов в Арыси не будет, передает Tengrinews.kz.
Также он подчеркнул, что осколки снарядов необходимо убрать в течение ближайших трех суток.
"В течение трех суток следует завершить работы по уборке осколков снарядов. Причины пожаров будут выяснены следственной группой, которая в настоящее время занимается этим вопросом. По складам - в последующем их уничтожат. Складов не будет", - сказал Бакыт Курманбаев.
По данным на 25 июня были обнаружены около 130 снарядов. Жителям категорически запретили пока возвращаться в город. По его периметру выставлены блокпосты, сообщает ИА "Фергана".
Взрывы боеприпасов на складе рядом с Арысью произошли в понедельник, 24 июня. Население города было эвакуировано, а сам город оцепили военные.
В результате взрывов погибли, по официальным данным, три человека. За медицинской помощью обратились 70 человек, из них были 45 госпитализированы.
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