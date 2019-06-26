Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане провела мероприятие, посвященное Международному дню поддержки жертв пыток, который отмечается сегодня, 26 июня.

В столичном "Суруш-Холле" прошла выставка работ художника-активиста Фарруха Негмат-заде, где в творческой форме была раскрыта тема насилия с использованием элементов перфоманса в исполнении Фирузы Каримовой, сочетающего визуальное искусство, музыку и слово.

Выставка была организована при финансовой поддержке Программы развития ООН, Зигрид Раузинг Фонд, Программного офиса ОБСЕ в Душанбе и представительства ЕС в республике.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, судов, адвокатуры, общественных и международных организаций.

1 /15

По словам организаторов мероприятия, перфоманс, который широко распространен в последнее время во многих странах мира, использован и в работе Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане и направлен против любого вида насилия, включая пытки.

Напомним, за несколько дней до этого, 22 июня, в Худжанде состоялась традиционная фотовыставка Коалиции, посвященная памяти 27 жертв пыток и жестокого обращения в стране.

В ходе мероприятий в Душанбе и Худжанде распространялись также футболки с надписью-призывом: «Объединим усилия против пыток!» и календари.

Фотовыставка традиционно проходит в стране с 2013 года в честь Международного дня в защиту жертв пыток, провозглашённого Генеральной ассамблеей ООН 26 июня 1997 года.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.