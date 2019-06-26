По факту жестокой расправы над животным, заснятой на видео и выложенной в соцсети, ГУВД Ташкента провело проверку и приговорило виновника к штрафу в $1200.

По данным ГУВД, хозяин собаки - 37-летний Окилжон И. обратился к своему знакомому, 57-летнему Икраму Б. с просьбой застрелить собаку породы алабай, которая, со слов Окилжона, «взбесилась» и покусала его 16-летнего родственника Шухрата А. Правда, к врачу последний обращаться не стал, передает CA-News.

Икрам Б. застрелил собаку из охотничьего ружья, а другой знакомый - 39-летний Сергей Ч. разделал труп животного, чтобы, как он объяснил, использовать мясо для приготовления пищи. Все происходящее их знакомый - 24-летний Сардор Х. снимал на мобильный телефон, а затем выложил на своей странице в Инстаграм.

За жестокое обращение с животным хозяин собаки Окилжона И. и Икрама Б. были признаны виновными в административном правонарушении и на каждого из них наложен штраф в размере 405 460 сум ($47). Сергей Ч. заплатит штраф в размере 202 730 сум ($23).

Больше всех заплатит штраф Сардор Х. – он был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 189-1 («Изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация продукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости») Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

Сардор Х. пояснил, что не имел цели распространять данные кадры в интернете, а когда понял, что кем-то из его подписчиков видео все-таки распространяется, закрыл доступ к своей странице. Он заплатит штраф в 10 136 500 сум ($1200).

Чингиз Б за нарушение правил хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов заплатит штраф в размере 67 576 сум ($8).

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