В Душанбе сегодня прошел очередной пресс-клуб, организованный Общественной организацией «Хома» в рамках программы «Поддержка управления государственными финансами в Таджикистане». Программа реализуется при поддержке Министерства международного развития Великобритании (DFID) и Институтом «Открытое Общество» – Фонд Содействия в Таджикистане.

Участники мероприятия на этот раз обсудили вопросы, связанные с реформами в налоговой системе и в сфере налогообложения в республике.

Наряду с другими представителями госструктур страны в мероприятии принял участие начальник отдела Налогового комитета при правительстве РТ Собир Вазиров, который ответил на вопросы «АП» относительно поручения президента страны Эмомали Рахмона о реформе налоговой системы.

10 мая этого года президент на встрече с работниками налоговой, таможенной и финансово-банковских сфер поручил руководству Налогового комитета снизить ставки налогов, сократить численность налоговиков и разработать Налоговый кодекс в новой редакции.

Низкие налоговые ставки – это плохо?

Собир Вазиров отметил, что снижение налоговых ставок «теоретически является не очень хорошим делом».

Он подчеркнул, что в 80-е годы, до прихода к власти либералов, налоговые ставки в Америке были высокими.

«Лучшее время развития Америки было именно в то время, когда ставки были высокими. До 50% составляли ставки налога на прибыль и подоходного налога. Никто тогда не говорил, что ставки были высокими, и сегодня мы видим развитое государство», - сказал налоговик.

Он считает, что усилия должны быть направлены, в первую очередь, на улучшении налогового администрирования и обеспечение стабильности налоговой системы.

Вазиров отметил, что в этом направлении ведутся работы, как и было поручено руководством страны.

Согласно проведенному аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers в сотрудничестве со Всемирным банком исследованию Paying Taxes-2019, Таджикистан находится среди девяти стран мира с самой высокой налоговой нагрузкой.

По оценкам авторов исследования, общая налоговая ставка в республике составляет 67,3%, что является удельным весом налогов и взносов в прибыли компаний. Это более чем в два раза выше среднего значения по странам Центральной Азии и Восточной Европы (32,8%)

Налоговиков должно быть столько, сколько в Узбекистане?

Сокращение численности налоговиков, по словам Вазирова, в настоящее время не представляется возможным, так как технологии у нас не развиты на достаточном уровне.

«Прежде, чем задавать такие вопросы, журналисты должны анализировать, к примеру, что в Узбекистане сотрудников налоговых органов в два раза больше, чем у нас», - сказал он.

Налоговик отметил, что нужно сократить прямой контакт налоговиков с налогоплательщиками, что само собой создает условия для сокращения количества сотрудников налоговых органов.

«На данный момент делать это очень сложно», - подчеркнул он.

Отметим, что ВВП Узбекистана ($48,6 млрд по итогам 2018 года) почти в семь раз больше ВВП Таджикистана ($7 млрд), а по численности населения Таджикистан (9 млн человек) уступает Узбекистану (33,3 млн человек) в 3,7 раза.

В своем выступлении на встрече с работниками налоговой, таможенной и финансово-банковских сфер президент Эмомали Рахмон в частности сказал, что руководство Налогового комитета предложило увеличить численность налоговиков.

По словам президента, обосновалось такое предложение нехваткой рабочих рук, так как бюджет страны когда-то составлял 400 млн сомони, а теперь он составляет 24 млрд сомони.

«Наоборот, нужно сократить (количество налоговиков, - прим. «АП»). Нужно продвигаться с новой цифровой системой. Надо кончать со старыми методами», - заключил президент.

Разработка НК – это вам не стихи писать

Собир Вазиров отметил, что разработка Налогового кодекса в новой редакции будет осуществляться поэтапно, будет создана государственная комиссия, подкомиссия и так далее.

«Это вам не стихи писать. Речь идет о системе, которая касается нашей жизнедеятельности, экономики. Здесь не имеешь право на ошибку», - сказал он.

Поэтому, добавил налоговик, к этому вопросу надо подходить с осторожностью, чтобы не создавать новые проблемы в системе.

Отметим, что действующий Налоговый кодекс выступил в силу с 1 января 2013 года.

На встрече 10 мая президент поручил руководству налогового ведомства до 2020 года разработать Налоговый кодекс в новой редакции.

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