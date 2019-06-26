Госдума в третьем чтении приняла законопроект о сокращении с трех лет до года минимального трудового стажа для иностранных специалистов, которые хотят получать российское гражданство в упрощенном порядке. Об этом во вторник, 25 июня, пишет ТАСС.

Документ разработан Правительством и вносит изменения в Закон «О гражданстве РФ» в части сокращения срока осуществления трудовой деятельности, необходимой для обращения с заявлением о приёме в гражданство России для иностранных граждан — квалифицированных специалистов.

"С трёх лет до одного года — сокращаем срок работы, необходимый для того, чтобы высококвалифицированные зарубежные специалисты могли получить российское гражданство", — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Список профессий, обладатели которых имеют право на получение упрощенного гражданства, утвержден Правительством России, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Среди них – врачи и фармацевты, сообщает пресс-служба Госдумы.

"Среди тех профессий, которые дают на это право, самые различные специальности — это врачи, фармацевты, высококвалифицированные рабочие. Это математики и инженеры, в том числе инженеры-конструкторы, специалисты по защите информации, а в условиях необходимости развития цифровой экономики их привлечение в нашу страну становится особенно актуальным", — подчеркнул Вячеслав Володин.

Новые правовые нормы начнут действовать по истечении 90 дней с момента официального опубликования закона.

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