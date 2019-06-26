Главы государств, принявшие участие в саммите ШОС. 14 июня 2019 года.

Правительство КНР выделит 6 млн 760 тысяч долларов, потраченные на организацию заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое прошло в Бишкеке 14 июня.

По данным Министерства экономики КР, между Китаем и Кыргызстаном подписаны соответствующие обменные письма, сообщает Радио Азаттык.

Какую часть расходов покрывает выделяемая сумма, не уточняется.

Заседание Совета глав государств - членов ШОС состоялось в Бишкеке 14 июня. По его итогам подписана Бишкекская декларация Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, участниками саммита подписано более 20 документов.

Председательство в Организации на предстоящий период переходит России. Очередное заседание Совета глав государств ШОС состоится в 2020 году в РФ.

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