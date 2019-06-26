По итогам денежно-вещевой лотереи «Книга - источник знаний», организованной издательством «Адиб» в Душанбе, проданы свыше 100 тыс. книг.
Данное мероприятие было организовано и проведено в рамках Республиканского конкурса «Светоч знаний» в честь празднования 30-летия Государственной независимости Республики Таджикистан, пропаганды и популяризации чтения среди учащихся и студентов всех ступеней образования, представителей различных профессий и слоев населения страны, сообщает пресс-центр Минкультуры Таджикистана.
На торжественной церемонии подведения итогов, которую вел Народный артист Таджикистана, известный юморист Аловиддин Абдуллоев, приняли участие и выступили известные таджикские литераторы Гулназар Келди, Кароматулло Мирзо, Камол Насруло, Алимухаммад Муроди и Шерали Мусо.
Акция продажи книг с лотереей проводилась в «Боги Рудаки» по субботам с 11 мая по 22 июня. И за этот период было продано свыше 100 тысяч книг, а каждый покупатель стал обладателем лотереи.
В денежно-вещевой лотерее было выставлено 10 тысяч сомони, мобильные телефоны, ноутбуки, телевизоры, планшеты.
Главный приз - 10 тысяч сомони - выиграла сотрудница Комитета по делам женщин и семьи Нилуфар Амоновой.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Хаким Фузайлов: «Истиклол» будет биться только за победу
Бывший генпрокурор Узбекистана получил десять лет тюрьмы
“Она работала больше, чем мужчина”. Президент Таджикистана рассказал о своей матери
Без аварий и отказов: акционерам Сангтуды-1 рассказали об итогах деятельности в прошлом году
«Объединим усилия против пыток!». В Душанбе прошла выставка в поддержку жертв пыток
Житель Ташкента заплатит штраф в $1200 за съемку расправы над собакой
Врач: Состояния 6-летней Осии немного улучшилось
Таджикский налоговик: «Разработка Налогового Кодекса - это вам не стихи писать»
Победители первого этапа акции «Удачный платеж» от Tcell получили подарки
СМИ: Мать осужденного активиста продержали в милиции 6 часов, боясь ее обращения к президенту
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста