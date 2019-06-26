Международный олимпийский комитет (МОК) предварительно одобрил включение соревнований по брейк-дансу, серфингу, скалолазанию и скейтбордингу в программу летней Олимпиады 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте МОК, пишет Медуза.

В МОК считают, что данные виды спорта помогут сделать Олимпиаду более зрелищной и привлекут внимание молодой аудитории к спортивным состязаниям. Президент МОК Томас Бах подчеркнул, что благодаря этим дисциплинам игры станут "более сбалансированными с гендерной точки зрения".

Окончательное решение о включении новых видов спорта в программу Игр-2024 исполком МОК примет в декабре 2020 года.

Брейк-данс дебютировал в качестве олимпийского вида спорта на юношеских Играх 2018 года, которые прошли в Буэнос-Айресе в 2018 году. Первым в истории чемпионом в этой дисциплине стал россиянин Сергей Чернышев, сообщает Спорт-экспресс.

А скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг дебютируют в олимпийской программе в Токио в следующем году.

Летние Олимпийские игры 2024 продлятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее Париж принимал летние Игры 1900 и 1924 годов. Во Франции Игры последний раз проходили в 1992 году, когда зимние соревнования принимал Альбервиль. Заявку приурочили к 100-летию со дня предыдущей парижской Олимпиады.

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