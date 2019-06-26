Сотрудники Госавтоинспекции за семь дней в Душанбе выявили 1 тыс. 381 нарушение правил дорожного движения, которые совершили пешеходы, сообщает пресс-центр УМВД Таджикистана по городу Душанбе.
За этот период в городе задержаны пять водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Среди них числится водитель такси Аъзам Вохидов, водитель автомашины Ласети (госномер 5440).
За использования мобильного телефона в момент нахождения за рулем были оштрафованы 404 водителя.
Среди водителей общественного транспорта выявлено 177 случаев нарушений маршрута движения и 262 случая перегрузки салонов.
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