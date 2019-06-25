Сегодня утром возле дома по улице Ахмади Дониш было обнаружено тело 15-летнего Фурката Алимова: мальчик ночью покончил жизнь самоубийством, по предварительным данным, сбросившись с 11 этажа своего дома.

Мы сходили домой к подростку, и нам даже удалось поговорить с его матерью: Татьяна Алимова рассказала "АП" о том, как узнала о смерти сына и о его последних днях жизни.

"Ночью мы спали, и я не подозревала, что такое будет возможно с моим сыном, я и не замечала никаких странностей в его поведении в последние дни", - рассказывает убитая горем женщина.

"Сегодня в 3:30 к нам в квартиру постучали и сказали, что на улице лежит мой сын. Кто-то в толпе сказал, что видел, как падал мальчик, и после того, как он упал, он якобы еще дышал. Но почему-то никто не вызвал скорую, и не попытался спасти моего сына", - говорит она.

Она сообщила, что скорая на место трагедии приехала в пять утра, ее вызвали соседи. Потом приехала и милиция, которая обнаружила на 11 этаже подъезда стул:

"Это наш стул, из квартиры, - рассказывает женщина. - Мы живем на первом этаже. Милиционеры сделали вывод, что именно с него сын спрыгнул вниз, покончив жизнь самоубийством".

Но женщина не верит, что ее сын мог совершить суицид.

"Он закончил 8-й класс, радовался, что успешно сдал все экзамены, собирался сегодня ехать в летний лагерь", - говорит Татьяна, у которой шестеро детей и Фуркат – второй сын.

Фото из семейного архива Алимовых Asia-Plus

Единственная сестра Фурката - Зумрад рассказала, что в конце мая у ее брата в школе возникла ссора с мальчиками из 7 класса. "Они напали на него, избили, но и Фуркат перед ними в долгу не остался - ответил. После этого инцидента его забрали в милицию, и после он какое-то время ходил зашуганный и растерянный", - рассказала девочка.

Мать, на вопрос о том, какие у ее сына были отношения с одноклассниками, в школе, были ли друзья или девочка, которая ему нравилась, ответила: "Фуркат был скрытным, ни с кем не дружил и особо не общался, и девушки у него не было".

"Он всегда был зациклен на учёбе и старался быть прилежным учеником. Он мечтал стать инженером, поэтому проявлял больше интереса к естественным наукам", - рассказывает мать.

Листая тетради Фурката, мы увидели четверки, правда, были и тройки, и регулярное выполнение домашних заданий, особенно, по алгебре.

Женщина не понимает, как такое могло произойти в их семье, которая, к слову сказать, живет очень бедно: условия в квартире оставляют желать лучшего. Единственным кормильцем в семье является старший сын Татьяны – 19-летний Александр, который подрабатывает сантехником, а все остальные дети – школьники. Сама женщина не работает: семья малоимущая.

"Я никого не виню, но я хочу получить ответы на свои вопросы: кто виноват и почему такое произошло именно с моим сыном", - говорит Татьяна Алимова.

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