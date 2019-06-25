Эмомали Рахмон, начавший 24 июня свою рабочую поездку по районам Раштской долины, сегодня побывал в Таджикабаде и Лахше (Джиргаталь).
Собрали для вас фоторепортаж о том, что открыл президент в этих районах.
Все фотографии предоставлены пресс-службой президента.
Первый день поездки Эмомали Рахмона в Рашт в фотографиях.
Напомним, президент примет участие в торжествах, приуроченных к 22-й годовщине Дня национального единства, которые в этом году состоятся в Раште.
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