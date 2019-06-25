Грант в размере 77 тысяч долларов США на реставрацию исторического медресе Оим — первого учебного заведения для женщин в Таджикистане - был выделен в рамках программы Фонда послов США по сохранению культурного наследия (AFCP).
Посольство США выделило эти средства общественной организации «Имдоди Гайрат», которая в тесном сотрудничестве с местными властями осуществила реставрацию медресе Оим. Это медресе в настоящее время выполняет функции музея, курируемого Министерством культуры РТ, сообщается на сайте американского диппредставительства.
Сегодня посол Соединенных Штатов Америки в Таджикистане Джон Марк Поммершайм вместе с представителями местной власти принял участие в церемонии открытия уникального исторического объекта, в котором обучались женщины.
Медресе Оим в Канибадаме было первым учебным заведением в Таджикистане и вторым в Центральной Азии, в которой обучались женщины и девушки.
По словам историков, медресе было построено в 1824-1825 гг. и в первые годы в ней обучались более 200 учениц.
Говорят, построил его здесь богослов Домулло Мир Олим, бежавший сюда в начале XIX века от гнета кокандских ханов. Назвал он это второе по величине женское медресе именем своей единственной дочери - Биби Оим, которая, по некоторым данным, сама преподавала здесь девочкам.
Медресе Оим — уникальный исторический объект, и как памятник культуры национального значения был зарегистрирован в каталоге исторических и архитектурных объектов, охраняемых государством.
Программа «Фонд Посла по сохранению культурного наследия» (AFCP), основанная Конгрессом США в 2001 году, направлена на сохранение культурных памятников, культурных объектов и форм традиционного культурного выражения в развивающихся странах по всему миру.
С 2001 года AFCP профинансировала 17 проектов в Таджикистане, предоставив около 620 000 долларов для сохранения уникального культурного наследия в Таджикистане.
Ранее профинансированные проекты были направлены на обеспечение сохранности и безопасности медресе Ходжа Мешхед, построенное в IX веке, Мавзолея в Шахритузе, фресок из Нижнего Дворца Древнего Пенджикента, медресе «Мадрасаи Кухна» в Гиссаре, построенное в XVI веке, а также восстановление и безопасность коллекции из Государственного музея древностей.
Более подробную информацию о проектах AFCP в Таджикистане можно найти на сайте https://bit.ly/2WZvcB3.
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