Австрийский суд удовлетворил запрос США на экстрадицию украинского миллиардера Дмитрия Фирташа. Об этом заявил судья Верховного суда Австрии на заседании 25 июня в Вене, сообщает украинская служба "Радио Свобода".
В США бизнесмена и его компанию DF Group обвиняют во взяточничестве. По данным американских следователей, представители конгломерата подкупали чиновников в Индии. По версии следствия, DF Group пыталась получить доступ к титановым месторождениям, а металл оттуда позже пытались перепродать американской компании Boeing.
Решение суда, тем не менее, не означает, что Фирташа экстрадицируют – решение суда теперь должен подписать министр юстиции Австрии.
Ни Дмитрий Фирташ, ни его адвокат решение суда не комментировали и покинули здание.
В середине июня федеральная судья американского штата Чикаго Ребекка Палмаер отказалась отменить обвинения во взяточничестве против Фирташа. О решении, принятом в конце прошлой недели и изложенное на 39 страницах, сообщили американские СМИ.
Дмитрия Фирташа задержали в Вене в 2014 году. С тех пор он оттуда не выезжал. США несколько раз требовали его экстрадиции, но австрийский суд отказывал.
Дмитрий Фирташ хорошо известен в Таджикистане: некогда он владел тут одним из крупнейших швейным предприятием и заводом по производству минеральных удобрений "Таджик Азот".
Оба предприятия, которые были отобраны у Фирташа решением таджикского экономического суда, в настоящее время практически простаивают.
Таджикские власти несколько лет пытаются продать швейную фабрику в Душанбе, а "Таджик Азот", контрольный пакет которого у Таджикистана выкупил Китай, простаивает, а рабочие не получают зарплату уже три года.
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