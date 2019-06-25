Австрийский суд удовлетворил запрос США на экстрадицию украинского миллиардера Дмитрия Фирташа. Об этом заявил судья Верховного суда Австрии на заседании 25 июня в Вене, сообщает украинская служба "Радио Свобода".

В США бизнесмена и его компанию DF Group обвиняют во взяточничестве. По данным американских следователей, представители конгломерата подкупали чиновников в Индии. По версии следствия, DF Group пыталась получить доступ к титановым месторождениям, а металл оттуда позже пытались перепродать американской компании Boeing.

Решение суда, тем не менее, не означает, что Фирташа экстрадицируют – решение суда теперь должен подписать министр юстиции Австрии.

Ни Дмитрий Фирташ, ни его адвокат решение суда не комментировали и покинули здание.

В середине июня федеральная судья американского штата Чикаго Ребекка Палмаер отказалась отменить обвинения во взяточничестве против Фирташа. О решении, принятом в конце прошлой недели и изложенное на 39 страницах, сообщили американские СМИ.

Дмитрия Фирташа задержали в Вене в 2014 году. С тех пор он оттуда не выезжал. США несколько раз требовали его экстрадиции, но австрийский суд отказывал.

Дмитрий Фирташ хорошо известен в Таджикистане: некогда он владел тут одним из крупнейших швейным предприятием и заводом по производству минеральных удобрений "Таджик Азот".

Оба предприятия, которые были отобраны у Фирташа решением таджикского экономического суда, в настоящее время практически простаивают.

Таджикские власти несколько лет пытаются продать швейную фабрику в Душанбе, а "Таджик Азот", контрольный пакет которого у Таджикистана выкупил Китай, простаивает, а рабочие не получают зарплату уже три года.

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