«Трансперенси Интернешнл — Россия» выяснила, что министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время зарубежных командировок селится в пятизвездочных отелях в номерах президент-класса, пишет Медуза.

Основываясь на данных госзакупок, организация подсчитала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в отелях за рубежом не менее 19,3 миллиона рублей. «Трансперенси» привела данные о семи отелях, где селился Мантуров: стоимость номеров колеблется от 218 тысяч до 1,4 миллиона рублей в сутки. Эти расходы оплатили из федерального бюджета.

В Минпромторге сообщили, что Счетная палата России проверяла командировочные расходы ведомства. В министерстве подчеркнули, что траты на командировки были согласованы при формировании проекта федерального бюджета. В «Трансперенси» в то же время указали, что Счетная палата не получает детализированную информацию о фактических затратах на каждую командировку.

«Трансперенси» отмечает, что расходы на проживание чиновников за рубежом ограничены, но госслужащие могут обойти эти нормы, получив разрешение от своего руководителя. В организации отметили, что расходы Мантурова на командировки в сотни раз превышают установленные нормы, и, если бы он и его подчиненные тратили в пределах лимита, бюджет сэкономил бы 12,5 миллиона рублей.

В «Трансперенси Интернешнл» отметили, что запросили информацию о фактических расходах на командировки у более чем 50 органов власти, в том числе администрации президента и правительства, но получили детальные ответы только в двух случаях.

Так, Минтранс в 2018 году потратил на гостиницы более 14 миллионов рублей, а на перелеты — почти 60 миллионов.

Роспечать в 2016-2018 годах потратила на командировки 16,9 миллиона рублей.

Организация добавляет, что в 2016-2018 годах на командировки служащих Кремля, правительства, аппарата полпредов президента и управделами президента потратили почти 1,2 миллиарда рублей. Сколько ушло на командировки высших чиновников, не уточняется.

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