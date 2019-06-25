С наступлением лета увеличилось количество жалоб на то, что в крупных городах ни днем, ни ночью не прекращается работа на многочисленных стройках. Начали делать ремонты и соседи. Как справиться с нарушителями спокойствия?
Радио эфир
С наступлением лета увеличилось количество жалоб на то, что в крупных городах ни днем, ни ночью не прекращается работа на многочисленных стройках. Начали делать ремонты и соседи. Как справиться с нарушителями спокойствия?
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Citizen7 часов назад
На бумажке оно хорошо звучит, а на практике наши милиционеры либо игнорируют такие жалобы, либо абсолютно не знают как правильно действовать в подобной ситуации.
Citizen7 часов назад
На бумажке оно хорошо звучит, а на практике наши милиционеры либо игнорируют такие жалобы, либо абсолютно не знают как правильно действовать в подобной ситуации.