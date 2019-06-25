12:56, сегодня Автор: Мавлюда Рафиева, специально для Asia-Plus

В Канибадаме задержан местный житель по подозрению в убийстве. Ранее он уже был осужден за это же деяние.

Как сообщили в Управлении МВД Согдийской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками милиции задержан был 56-летний житель Канибадама.

«Задержанный вечером 24 июня пришел в дом 54-летнего жителя города, ударил его хозяйственным ножом в область сердца и скрылся с места происшествия. Раненный мужчина скончался на месте происшествия», - сообщили в УМВД.

В управлении отметили, что задержанный ранее уже был осужден по статье 104(Убийство) УК республики.

По факту очередного убийства возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

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