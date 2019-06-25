Во время нашего визита в Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма в Ташкенте удалось узнать, что же такого делает наш сосед, чего не сделали ещё мы.

В целом, по словам заместителя председателя Госкомтуризма РУз Саидакбархона Акбарова, 2018 год ознаменовался масштабными изменениями в сфере туризма: были разработаны и приняты 25 проектов нормативно-правовых и других актов.

В частности, три основополагающих решения Главы государства Шавката Мирзиёева, по которым предусмотрено осуществление 147 мер, направленных на развитие туристического потенциала страны. Рассмотрим несколько из них.

Упрощение визовых и регистрационных процедур

Узбеки кардинально упростили визовый режим въезда в страну.

Во-первых, вначале прошлого года добавили в список государств с безвизовым режимом въезда на территорию Узбекистана ещё девять стран (теперь их 64), а также увеличили количество стран, для граждан которых применяется упрощенный режим въездных виз от 12 до 50 дней.

Во-вторых, с середины июля прошлого года заработала система оформления и выдачи электронных въездных виз для 76 стран мира. Также введен порядок безвизового въезда, временного пребывания и выезда из Узбекистана через пункты пропуска для иностранных граждан, следующих транзитом через территорию Узбекистана.

Фото Nuz.uz

В-третьих, в стране упростили порядок временной регистрации иностранных граждан на территории республики, который полностью переведён в электронный формат через систему E-MEHMON.

Теперь право регистрации туристов предоставлено не только отелям, но и лечебным учреждениям, туристическим компаниям, владельцам частных квартир и гостевых домов, а также иностранным гражданам, самостоятельно путешествующим по стране с помощью интернета и мобильных приложений.

Эти меры повысили привлекательность соседней республики для иностранных туристов, которые предпочитают ехать в страны, где их не будет преследовать бумажная волокита и лишние денежные траты.

Кстати, туристы в Узбекистане теперь освобождены и от ответственности за временную регистрацию, если только они не приезжают самостоятельно, без приглашения и без проживания гостиницах. Сейчас эта ответственность возлагается на принимающих лиц и места размещения.

А у нас?

Безвизовый режим въезда в Таджикистан действует для граждан 33 стран мира, но прибывающие из этих стран туристы обязаны в трехдневный срок регистрироваться в отделе виз и регистраций.

Граждане определенных стран, где отсутствует посольство или консульство РТ, могут получить туристическую визу по прибытию. Кроме того, граждане многих стран мира могут получить электронную визу, для чего нужно будет заполнить анкету на сайте www.evisa.tj.

Минимальная стоимость консульских сборов составляет $25 долларов США.

В настоящее время правительством только рассматривается создание единого окна и автоматизированной регистрации туристов (система Е-гость).

Если в 2017 году количество туристов, посетивших Узбекистан, составило 2,5 миллиона человек, то в прошлом году эта цифра выросла практически в два раза - до 5,6 миллионов туристов. В 2018 году, согласно данным Комитета по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан, в страну въехало 1 млн. 155 тысяч иностранных граждан, что в 2,6 раза больше по сравнению с 2017 годом.

Развитие туристической инфраструктуры

В течение прошлого года в Узбекистане упростили требования к работе хостелов с отменой аж 22-х требований к гостиничному сектору.

А для создания новых рабочих мест для местного населения в августе 2018 года был принят упрощенный порядок организации семейных гостевых домов. Например, было отменено требование сертификации и установлены минимальные требования к созданию гостевых домов.

Вид сверху на строящийся отель Хилтон в Ташкент Сити Фото: mytashkent.uz

А еще внедрен льготный механизм выделения кредитов, когда 50% ставки кредита покрывается за счет средств Фонда поддержки туристической сферы. Как результат, за 11 месяцев на территории Узбекистана начали работать более 80 новых гостевых домов.

А у нас?

Гостиницы в Таджикистане немногочисленны, и в основном, расположены в Душанбе и Худжанде. К тому же, цены на проживание в них достаточно велики. Альтернативных бюджетных вариантов (хостелов и гестхаусов) очень мало.

В рамках принятого правительством плана мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в ближайшие три года в республике планируется формирование современной туристической инфраструктуры. В частности, намечается строительства гостиниц и хомстеев вблизи туристических путей.

Государственная поддержка развития гостиничного бизнеса

В мае этого года Кабинет министров Узбекистана утвердил Положение о порядке выделения субсидий из госбюджета для компенсации части затрат инвесторов по строительству и оснащению новых гостиниц, сданных в эксплуатацию в период с 5 января 2019 года до 1 января 2022 года.

Согласно этому Положению, за каждый номер в гостиницах с категорией «3 звезды» инвестор получает компенсацию в 40 млн. сумов ($4696) и 65 млн. сумов ($7631) за каждый номер в гостиницах с категорией «4 звезды».

А у нас?

А у нас этого нет.

Льготы и преференций для тех, кто занимается туризмом

Рядом постановлений правительства в Узбекистане предоставлено двадцать льгот и преференций, как действующим турфирмам, так и тем, кто только хочет заняться этим бизнесом. Вот несколько из них:

1. Земли, которые предоставлены для организации массового отдыха и туризма, отнесены к земельным участкам, не подлежащим налогообложению.

2. Чтобы снизить налоговую нагрузку крупных гостиничных хозяйств, которые уплачивали общеустановленные налоги, им предоставлена возможность перехода на уплату единого налогового платежа, если сотрудников не больше 100 (ранее было 25).

3. Компании, которые организуют услуги тематического парка, сроком на три года с даты ввода в эксплуатацию самого тематического парка освобождены от уплаты налога на прибыль юридических лиц, земельного налога и налога на имущество, а также единого налогового платежа.

4. Туркомпании до 1 января 2022 года кроме сборов за таможенное оформление освобождаются от уплаты других таможенных платежей за ввозимые автомобили туристского класса, предназначенные для перевозки 8 и более человек, включая водителя.

Фото: TheMag.uz

5. Налогооблагаемая база хозяйствующих субъектов, установивших на своей территории зоны бесплатного Wi-Fi, в том числе по единому налоговому платежу, уменьшается на сумму расходов, направленных на закупку оборудования и приобретение интернет-трафика для развертывания зоны беспроводного доступа соответствующего качества.

6. Операторам, провайдерам и другим хозяйствующим субъектам, создавшим в общественных местах зоны бесплатного Wi-Fi, предоставляется право на установку рекламного баннера или растяжки площадью не более 18 кв. метров в этой зоне на безвозмездной основе и без получения разрешения соответствующих органов государственной власти на местах.

7. Компании освобождаются сроком на 5 лет от уплаты налога на прибыль, земельного налога и налога на имущество, а также единого налогового платежа юридических лиц при вводе ими в эксплуатацию гостиниц и мотелей уровня не менее четырех звезд.

8. Компании освобождаются сроком на 5 лет от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за ввозимое оборудование, технику, комплектующие изделия, запасные части и материалы, не производимые в Республике Узбекистан, для строительства и реконструкции гостиниц и мотелей.

9. Предусмотрены долгосрочные кредиты до 15 лет на строительство новых и модернизацию существующих гостиниц и других объектов туристской инфраструктуры, с гибкими условиями погашения кредита и процентов, с учётом капиталоемкости и сезонной загруженности гостиниц.

А у нас?

В Таджикистане туристические компании освобождены от уплаты налога на прибыль в первые пять лет своей деятельности. От этого налога и таможенных выплат также освобождены ввозимое в страну оборудование и стройматериалы для туристических объектов.

Список туристических объектов, которых коснутся льготы, был утвержден постановлением правительства в прошлом году. Эксперты отмечали, что приведенный в постановлении перечень коснется только крупных игроков на рынке туристических услуг. А вот средний и мелкий бизнес, в том числе ремесленники, и те, кто уже работает в этой сфере, останутся не у дел.

Правительство поручило определить перечень всех льгот и упрощений, предусмотренных зако­нодательством страны для субъектов туристической деятельности, с последую­щим представлением их оценки и эффективности.

При необходимости указывается принять меры по совер­шенствованию льготных режимов путем внесения необходимых изменений и дополнений в законодательство.

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