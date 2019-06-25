«Идет зловещая волна нетерпимости и насилия на почве ненависти, неся страдания верующим самых разных конфессий в разных уголках планеты. Прискорбно и тревожно, что подобные проявления жестокости становятся привычными», - говорится в открытой статье Генерального Секретаря ООН Антониу Гутерриша о возрастающей тенденции ненавистнической риторики и о том, какой непоправимый вред такая риторика может нанести человечеству.

В ней отмечено, что «в последние месяцы стали известны случаи убийства евреев в синагогах и осквернения надгробий на их могилах изображениями свастики; поступали сообщения о расстрелах мусульман в мечетях и разрушения их религиозных объектов; а также о расправах над христианами во время богослужений и о поджогах церквей».

«На фоне этих ужасных актов насилия получает распространение отвратительная риторика, направленная не только против религиозных групп, но и против меньшинств, мигрантов, беженцев, женщин и любых так называемых «чужих» С усилением стихийного пожара ненависти в социальных сетях распространяются идеи фанатизма. Пополняются ряды участников неонацистских движений и групп, исповедующих идеи превосходства белой расы. Подстрекательство применяется как оружие в политической борьбе», - говорится в статье.

По словам Генсека ООН, как в либеральных демократиях, так и в странах с авторитарными режимами ненависть становится повседневностью в жизни людей, омрачая существование всего человечества.

«У ООН большой опыт мобилизации всего мира на борьбу с самыми разными проявлениями ненависти с помощью широкомасштабных кампаний, посвященных защите прав человека и утверждению верховенства права. Мы считаем ненавистническую риторику посягательством на идеалы терпимости, инклюзивности и многообразия и на саму суть наших норм и принципов в области прав человека. Ненавистническая риторика предшествовала тягчайшим преступлениям, включая геноцид, совершенным в последние десятилетия в разных странах — от Руанды до Боснии и Камбоджи. Боюсь, что мир в очередной раз приближается к важному рубежу в борьбе с демоном ненависти», - говорится в статье.

Гутерриш считает, что в широком смысле ненавистническая риторика подрывает сплоченность общества, расшатывает общие устои и может создать почву для насилия.

«Именно поэтому я дал старт осуществлению двух инициатив ООН. Во-первых, я только что обнародовал Стратегию и План действий по борьбе с ненавистнической риторикой, призванные обеспечить координацию работы в рамках всей системы ООН для устранения коренных причин этого явления и повышения эффективности наших действий.

Во-вторых, мы разрабатываем план действий, который позволил бы ООН полноценно участвовать в деятельности по обеспечению охраны религиозных объектов и безопасности мест отправления культа.

Тем, кто упорно сеет страх для разделения людей, мы должны сказать, что разнообразие — это богатство, а ни в коем случае не угроза», - отмечает Генсек ООН.

По его мнению, глубокое и прочное чувство взаимного уважения и чуткость могут оказаться сильнее электронных сообщений, выстреливаемых с интервалом в доли секунды.

«Разумеется, все усилия по противодействию ненавистнической риторике должны соответствовать основным правам человека. Противодействие ненавистнической риторике не означает ограничения или запрета свободы слова. Речь идет о недопущении перерастания этой риторики во что‑то более опасное, в частности в подстрекательство к дискриминации, вражде и насилию, которое запрещено международным правом», - отмечено в сообщении.

Генсек ООН говорит, что настоятельно необходимо усилить борьбу с антисемитизмом, с ненавистью к мусульманам, преследованиями христиан и всеми другими формами расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

«В этом деле все должны играть важную роль — и правительства, и гражданское общество, и частный сектор, и средства массовой информации. Особая ответственность за содействие мирному сосуществованию лежит на политических и религиозных деятелях. Ненависть представляет опасность для всех, и поэтому борьба с ней должна быть делом каждого. Общими усилиями мы сможем потушить пожар ненависти и сохранить идеалы, которые сплачивают нас как единую человеческую семью», - подчеркивает Антониу Гутерриш.

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