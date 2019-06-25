До принятия Закона «О Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана», который 24 июня поддержала нижняя палата парламента республики, формально в состав ЦИК страны входили представители почти всех политических партий.

«Но они «погоду» на выборах президента или парламента не делали», - сказал в интервью «АП» таджикский политолог и журналист Нурали Давлат.

Он убежден в том, что беспартийный ЦИК также будет подконтрольным властям страны и ничего не изменит при проведении весной будущего года выборов в парламент страны, а осенью 2020 года - на выборах президента Таджикистана.

«Само понятия многопартийность для Таджикистана является чисто формальным, все официально зарегистрированные политические партии являются «послушными» для властей», - подчеркнул эксперт.

На сегодняшний день в стране официально зарегистрированы семь политических партий – правящая Народная демократическая партия Таджикистана, Демпартия, Компартия, Соцпартия, Аграрная партия, Партия экономических реформ и Социал-демократическая партия.

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