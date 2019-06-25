Национальный авиаперевозчик "Узбекистон хаво йуллари" сменит стратегию приобретения воздушных судов.

Авиакомпания планирует приобретать самолеты малой вместимости, которые будут работать на местных линиях, сообщает Podrobno.uz.

"Сейчас наша политика по отношению к приобретению воздушных судов поменялась. Мы больше не будем их покупать, а будем использовать лизинг. Практика и мировой опыт показали, что лизинг намного рентабельней и эффективнее. На местные линии мы собираемся брать такого рода самолеты как Bombardier или Embraer, то есть которые будут перевозить от 70 до 90 человек", – отметил первый заместитель министра транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов в ходе пресс-конференции в Ташкенте.

По его словам, у таких небольших самолетов выше коэффициент полезной деятельности по перевозке и ниже себестоимость. Крупные суда будут летать на зарубежных направлениях.

"Концептуально мы работаем по замене парка в этом направлении. Однако важно понимать, что нам также нужно менять менеджмент в сфере авиации. Такие реформы, например, были проведены в Казахстане 15 лет назад. Они уже далеко впереди в управлении структурой авиации", – рассказал он.

Махкамов привел в пример президента и главного исполнительного директора казахстанской авиакомпании Air Astana британца Питера Фостера, который получает немалые деньги за свою работу, но это приносит свой эффект.

"Конечно, не надо мои слова понимать буквально – может у нас есть такие кадры, может мы из-за рубежа их привлечем, может это будет целая группа экспертов. В общем будем менять менеджмент в сфере авиации", – подчеркнул он.

По данным Минтранса, Национальная авиакомпания будет приобретать по 2 самолета ежегодно с доведением к 2025 году общего парка воздушных судов до 38.

Сейчас в парке «Узбекистон Хаво Йуллари» 28 воздушных судов - самолеты Boeing 757/767, Boeing 787−8, А320, а также грузовые Boeing 767−300BCF.

«Узбекистон Хаво Йуллари» — государственная компания, которая является монополистом на рынке пассажирских авиаперевозок в Узбекистане. В декабре 2018 года была запущена реформа компании, по которой на базе существующего предприятия должно быть образовано два — Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports. Первое будет осуществлять функции перевозчика, второе займется управлением аэропортами.

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