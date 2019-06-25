Очередное отключение электроэнергии будет сегодня в отдельных районах Душанбе.

С 9.00 до 16.00 света не будет в микрорайонах Каратегинская, Бустон, Охток, Чиноро, Восточные холмы, Хаёти нав, Яккатут, Якуми май и на улицах Зебунисо, С. Айни, Назаршоева, Каххарова, Фирдавси, Куштеппа, Карабаева, Хувайдуллоева и Навои, сообщили «АП» в ОАО ДЭС.

Подача электричества будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ.

В зависимости от объема ремонта в некоторых случаях электропитание будет подключено до указанного времени.

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