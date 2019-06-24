Только за первые 20 дней лета в результате несоблюдения правил безопасности в водоемах страны утонули 40 человек, из которых 21 человек - дети в возрасте до 17 лет.
По данным КЧС, причиной гибели многих из них стало купание в необорудованных местах, неумение плавать, а в случае с детьми - беспечность родителей, которые оставляют детей у водоёмов без присмотра.
Купальный сезон в Таджикистане открылся с 1 июня. Соблюдайте правила безопасного купания и не купайтесь в необорудованных местах. В нашей инфографике – информация о том, как вести себя на воде.
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