Только за первые 20 дней лета в результате несоблюдения правил безопасности в водоемах страны утонули 40 человек, из которых 21 человек - дети в возрасте до 17 лет.

По данным КЧС, причиной гибели многих из них стало купание в необорудованных местах, неумение плавать, а в случае с детьми - беспечность родителей, которые оставляют детей у водоёмов без присмотра.

Купальный сезон в Таджикистане открылся с 1 июня. Соблюдайте правила безопасного купания и не купайтесь в необорудованных местах. В нашей инфографике – информация о том, как вести себя на воде.

Asia-Plus

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