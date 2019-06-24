Таджикистан всё еще находится в составленном США списке стран, в которых власти нарушают права граждан на вероисповедание, говорится в ежегодном докладе о религиозной свободе в мире, опубликованном на сайте Госдепартамента США о свободе вероисповедания в 2018 году.

В докладе говорится, что законодательство Таджикистана ограничивает определенные религиозные свободы, в частности запрещает лицам младше 18 лет участвовать в публичных религиозных мероприятиях.

Отмечается, что поправки к закону о религии, вступившие в силу в январе прошлого года, требуют, чтобы религиозные организации предоставляли всю информацию о своей деятельности государству.

Авторы доклада считают, что позволяющие установить полный контроль над религиозными организациями поправки ограничивают свободу совести и религии.

Они подчеркивают, что правительственный Комитет по делам религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов обладает широким мандатом, который включает утверждение регистрации религиозных объединений, строительство молитвенных домов, участие детей в религиозном образовании и распространение религиозной литературы.

В списке «стран, вызывающих наибольшую озабоченность», помимо Таджикистана, находятся Северная Корея, Китай, Россия, Иран, Эритрея, ЦАР, Туркменистан, Сирия, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия, Судан, Сирия и Вьетнам.

Узбекистан исключен

Между тем, Узбекистан исключен из списка стран, которые вызывают наибольшую озабоченность в вопросах религиозной свободы. Объясняется это авторами доклада тем, что правительство Узбекистана достигло за последний год определенные успехи в плане религиозной свободы.

«В прошлом году узбекские власти начали осуществлять целый ряд шагов, направленных на обеспечение свободы вероисповедания. Из мест заключения были освобождены 1500 человек, которых осудили за их религиозную принадлежность, а еще 16 000 жителей страны исключили из «черных списков» и теперь они могут свободно выезжать из Узбекистана», - говорится в докладе.

Государственный департамент США более 10 лет включал Узбекистан в список «стран, вызывающих особое беспокойство». В этих странах, согласно данным США, серьезно нарушается свобода вероисповедания.

Попадание в список может быть основанием для ограничительных мер – в соответствии с законом 1998 года, который определяет поддержание религиозной свободы за пределами США как часть американской внешней политики.

Официальный представитель США отметил успехи, достигнутые правительством Узбекистана в этой сфере: «Предстоит еще много работы, но мы больше не характеризуем Узбекистан как страну, вызывающую особое беспокойство, – цитирует его RFE/RL. – Мы ожидаем дальнейших реформ, связанных с регистрацией [религиозных организаций], а также разрешения на то, чтобы дети могли посещать мечети вместе с родителями».

Запрет на посещение мечетей детьми был введен при правлении Ислама Каримова, однако в последние годы, после смены власти в стране, уже появлялись сообщения о его упразднении, в 2018 году главный имам Шайхантахурского района Ташкента подтвердил его отмену, хотя неофициально сообщалось, что в некоторых городах он сохранялся, отмечает Радио "Свобода".

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