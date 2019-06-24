Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил грант в размере $67 млн для реализации двух проектов, направленных на устранение рисков уязвимости и повышение социальной устойчивости в Таджикистане.

Финансирование для Проекта развития сельской экономики составляет $30 млн, а для Проекта по повышению социально-экономической устойчивости - $37 млн, сообщается на сайте Всемирного банка.

Проекты будут реализованы на юге Таджикистана - в Хатлонской области и на востоке Таджикистана - в ГБАО.

«Мы тесно сотрудничали с правительством Республики Таджикистан и другими партнерами для выявления рисков, которые способны сдерживать развитие Таджикистана и препятствовать реализации спроектированных мероприятий, направленных на расширение возможностей для уязвимых групп и снижение рисков социальной и экономической изоляции отдаленных сообществ», - отметил постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане Ян-Петер Олтерс.

Проект развития сельской экономики будет способствовать расширению возможностей для получения местным населением доходов путем инвестирования в две отрасли с наивысшим потенциалом - туризм и агробизнес.

Проект поддержит и дополнит государственные инвестиции в инфраструктуру объектов культуры и предоставит сообществам средства для улучшения инфраструктуры малого местного агробизнеса, включая местные рынки.

Проект по повышению социально-экономической устойчивости будет оказывать поддержку местным органам власти и общественным институтам, включая махаллинские комитеты, в предоставлении базовой инфраструктуры и услуг в соответствии с местными приоритетами и расширении возможностей для получения средств к существованию для молодежи.

В представительстве Всемирного банка отмечают, что Таджикистан входит в число четырех стран мира, которые получили дополнительное финансирование (в дополнение к ежегодному портфелю) на борьбу с рисками уязвимости, конфликтов и насилия.

Дополнительное финансирование выделено в рамках программы Всемирного банка под названием Режим смягчения рисков (РСР).

В рамках РСР Таджикистану выделено $98,7 млн, которые будут использованы по линии трёх проектов. Два из этих проектов утверждены на минувшей неделе, а третий проект будет рассмотрен Советом исполнительных директоров Группы Всемирного банка в июле этого года.

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