В Пекине 21 июня состоялся торжественный прием по случаю Дня ШОС, к которому была приурочена презентация на тему «Восемь чудес ШОС». Мероприятие организовано Секретариатом ШОС при содействии Компании по развитию культуры и туризма при Академии наук Китая.

В мероприятии приняли участие свыше 600 представителей политических, общественных, деловых кругов и дипломатического корпуса.

В своем выступлении Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов отметил, что принятое 18 лет назад решение о создании Организации явилось важным стратегическим выбором лидеров государств-членов, направленным на содействие миру и стабильности. ШОС заняла достойное место в ряду авторитетных международных и региональных организаций, развернуто плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах.

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В.Норов отметил об успешном проведении Бишкекского саммита ШОС (13-14 июня 2019 года), в ходе которого лидеры государств-членов всесторонне обсудили ключевые вопросы региональной и международной повестки дня, приняли более 20 важных решений, направленных на наращивание многопланового сотрудничества в сфере безопасности, экономики и культурно-гуманитарных связей.

Генеральный секретарь ШОС заявил, что «Восемь чудес ШОС» это уникальный по богатству мир, соединяющий наши страны, наполненный историей и вековым духом, который позволяет проникнуться величием наших культур.

Заместитель Председателя Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей госпожа Шэнь Юэюэ отметила, что в контексте воплощения в жизнь итогов Бишкекского саммита, важно продолжить развитие «шанхайского духа», укрепление сплочённости и взаимодействия, принципов открытости и толерантности, продвижение сопряжения инициативы «Одного пояса и одного пути» с национальными стратегиями. «Важно, чтобы ШОС играла более важную роль в поддержании безопасности и развития в регионе на благо наших народов и внесла новый вклад в формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества», — подчеркнула Шэнь Юэюэ.

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Генеральный секретарь Всемирной Федерации туристических городов господин Сун Юй в своей речи отметил, что государства-члены ШОС со своей богатой исторической культурой и огромным туристическим рынком являются воплощением разнообразия мировой цивилизации, важной поддержкой развития Федерации.

Презентация «Восьми чудес стран ШОС» отражает только часть богатства огромного потенциала туризма стран ШОС. Федерация искренне надеется на дальнейшее укрепление сотрудничества с государствами-членами вдоль туристического коридора и узловых городов «Одного пояса, одного пути», чтобы создать в этом регионе качественные туристические направления мирового уровня и самые популярные туристические маршруты.

До начала торжественных мероприятий почетные гости осмотрели выставку «Восемь чудес ШОС».

Проект «Восемь чудес ШОС» — серия тематических презентаций, инициированных Секретариатом ШОС на туристическую тематику. Его цель — посредством презентации национальных чудес восьми государств-членов, широко представить туристические ресурсы, проекты, культурно-творческие продукты и культуру туристических особенностей государств-членов ШОС.

Проект разработан Секретариатом ШОС, поддержан государствами-членами Организации и направлен на создание единого туристического пространства, реализуется в целях выполнения соответствующих решений Циндаоского саммита ШОС».

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Перечень «Восемь чудес ШОС»:

Индия — Статуя Единства;

Казахстан — Археологический комплекс «Тамгалы»;

Китай — Императорский дворец Дамин,

Кыргызстан — озеро Иссык-Куль;

Пакистан — наследие Великих моголов в городе Лахор;

Россия — Золотое кольцо;

Таджикистан — Дворец Навруз;

Узбекистан — исторический духовный центр города Бухары — архитектурный ансамбль «Пои Калон».