В Пекине 21 июня состоялся торжественный прием по случаю Дня ШОС, к которому была приурочена презентация на тему «Восемь чудес ШОС». Мероприятие организовано Секретариатом ШОС при содействии Компании по развитию культуры и туризма при Академии наук Китая.

В мероприятии приняли участие свыше 600 представителей политических, общественных, деловых кругов и дипломатического корпуса.

В своем выступлении Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов отметил, что принятое 18 лет назад решение о создании Организации явилось важным стратегическим выбором лидеров государств-членов, направленным на содействие миру и стабильности. ШОС заняла достойное место в ряду авторитетных международных и региональных организаций, развернуто плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах.

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В.Норов отметил об успешном проведении Бишкекского саммита ШОС (13-14 июня 2019 года), в ходе которого лидеры государств-членов всесторонне обсудили ключевые вопросы региональной и международной повестки дня, приняли более 20 важных решений, направленных на наращивание многопланового сотрудничества в сфере безопасности, экономики и культурно-гуманитарных связей.

15:01 14 июня

На саммите ШОС подписали 21 совместный документ

Генеральный секретарь ШОС заявил, что «Восемь чудес ШОС» это уникальный по богатству мир, соединяющий наши страны, наполненный историей и вековым духом, который позволяет проникнуться величием наших культур.

Заместитель Председателя Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей госпожа Шэнь Юэюэ отметила, что в контексте воплощения в жизнь итогов Бишкекского саммита, важно продолжить развитие «шанхайского духа», укрепление сплочённости и взаимодействия, принципов открытости и толерантности, продвижение сопряжения инициативы «Одного пояса и одного пути» с национальными стратегиями. «Важно, чтобы ШОС играла более важную роль в поддержании безопасности и развития в регионе на благо наших народов и внесла новый вклад в формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества», — подчеркнула Шэнь Юэюэ.

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Генеральный секретарь Всемирной Федерации туристических городов господин Сун Юй в своей речи отметил, что государства-члены ШОС со своей богатой исторической культурой и огромным туристическим рынком являются воплощением разнообразия мировой цивилизации, важной поддержкой развития Федерации.

15:00 22 июня

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Презентация «Восьми чудес стран ШОС» отражает только часть богатства огромного потенциала туризма стран ШОС. Федерация искренне надеется на дальнейшее укрепление сотрудничества с государствами-членами вдоль туристического коридора и узловых городов «Одного пояса, одного пути», чтобы создать в этом регионе качественные туристические направления мирового уровня и самые популярные туристические маршруты.

До начала торжественных мероприятий почетные гости  осмотрели выставку «Восемь чудес ШОС». 

Проект «Восемь чудес ШОС» — серия тематических презентаций, инициированных Секретариатом ШОС на туристическую тематику. Его цель — посредством презентации национальных чудес восьми государств-членов, широко представить туристические ресурсы, проекты, культурно-творческие продукты и культуру туристических особенностей государств-членов ШОС.

Проект разработан Секретариатом ШОС, поддержан государствами-членами Организации и направлен на создание единого туристического пространства, реализуется в целях выполнения соответствующих решений Циндаоского саммита ШОС».

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Перечень «Восемь чудес ШОС»:

Индия — Статуя Единства; 

Казахстан — Археологический комплекс «Тамгалы»; 

Китай — Императорский дворец Дамин, 

Кыргызстан — озеро Иссык-Куль;

Пакистан — наследие Великих моголов в городе Лахор;

Россия — Золотое кольцо;

Таджикистан — Дворец Навруз; 

Узбекистан — исторический духовный центр города Бухары — архитектурный ансамбль «Пои Калон».