Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову представили эскизы будущей застройки, а также объемный макет, которые были подготовлены министерством строительства и архитектуры, преподавателями и студентами Архитектурно-строительного института и Академии художеств, передает Хроники Туркменистана.

По данным издания, город в городе, который уже получил неофициальное название «Ашхабад-сити», будет занимать площадь в 744 гектара. На них построят более 200 зданий, 180 из которых будут жилыми домами от 12 до 35 этажей. Район, где будет четыре средних школы и столько же детсадов, рассчитан на проживание более 107 тысяч человек.

«Новый город призван превратить северную часть столицы в новый экономический центр с возможностями трудоустройства и бизнеса для жителей и инвесторов, обеспечить среду для развития предпринимательства и инноваций, а с учетом прогнозируемого увеличения населения Ашхабада – стать основой для расширения территории города», – цитирует ТДХ президента.



При строительстве сити президент поручил руководствоваться девизом «Государство – для человека!».

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