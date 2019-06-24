Главный тренер ЦСКА «Памир» Рустам Ходжаев сразу после поражения от «Истаравшана» (0:1) в матче 10-го тура чемпионата Таджикистана подал в отставку с поста главного тренера столичной команды.

После поражения от «Истаравшана» душанбинский ЦСКА «Памир» опустился на последнее место в турнирной таблице и теперь находится в зоне вылета, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Таджикистана.

Дебютант высшей лиги Таджикистана «Истаравшан» с начала чемпионата Таджикистана-2019 «уволил» уже трёх тренеров. Во втором туре после гостевого поражения от «Истаравшана» своего поста лишился главный тренер «Худжанда» Нумонджон Юсупов.

Затем в конце первого круга по собственному желанию в отставку подал главный тренер «Истаравшана» Тохирджон Муминов.

И 23 июня после неудачи в игре 10-го тура чемпионата страны с «Истаравшаном» в отставку подал главный тренер ЦСКА «Памир» Рустам Ходжаев.

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