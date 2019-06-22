Сегодня, 22 июня, в день памяти и скорби – даты начала Великой Отечественной войны, в Душанбе, Турсунзаде, Кулябе и Худжанде на городских кладбищах прошли мероприятия в рамках акции «Звезда памяти».

Главное мероприятие - митинг-реквием и покраска звезд состоялась на столичном городском кладбище, где для проведения памятной акции собрались члены добровольческой группы «Память -201»: ветераны труда; воины интернационалисты; байкеры мото-клуба "Ирбис"; сотрудники посольства России в Таджикистане; представители Россотрудничества в Таджикистане; военнослужащие Группы Пограничных войск РФ в РТ; военнослужащие и гражданский персонал 201 военной базы; представители Совета ветеранов республики; городские активисты; школьники; студенты столичных вузов; работники городского кладбища и др.

"Одной из первых реакций таджикистанцев на весть о войне были массовые заявления о добровольном уходе на фронт. Всего около 300 тысяч жителей Таджикской ССР были призваны в Красную Армию, Военно - морской флот и ВВС перед началом и в годы Великой Отечественной войны. Более 100 тысяч солдат и офицеров из Таджикистана пали на полях сражений.

Каждый 3-й таджикистанец погиб… Нынешнее и грядущее поколение граждан Таджикистана могут с гордостью говорить, что таджикский народ вместе со всеми народами Советского Союза внес свой весомый вклад в разгром германского фашизма, в спасение мира, культуры и прогресса, оплатив этот подвиг многими жизнями своих сынов и дочерей", - заявил на митинге посол России Игорь Лякин-Фролов.

Игорь Лякин-Фролов также отметил, что в Таджикистане с глубоким уважением относятся к ветеранам войны, чтится память погибших во времена Великой Отечественной войны: "Это вселяет большие надежды на то, что общие подходы к истории Советского Союза, к тяжелым страницам его истории, станут основой для нашего сотрудничества и взаимодействия в будущем".

"Тогда многие думали, что народы СССР распадутся, но этого не произошло и по сей день: наша дружба скреплена кровью и память эта живет в сердцах", - отметил заместитель председателя республиканского совета ветеранов войны Валиджон Саёрбеков.



В течение трех часов участники памятной акции окрасили ярко - красной краской более 300 звезд на воинских могилах и оградах привели в порядок более 100 могил неизвестных солдат, фронтовиков, тружеников тыла, Героев Советского Союза, известных ученых и государственных деятелей Таджикистана.

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В результате территория Аллеи Славы и воинов-интернационалистов была полностью очищена от дикорастущей растительности, был вывезен весь мусор, убрана сухая трава и опавшая листва.

Акцию поддержали в Турсунзаде и Худжанде

В Турсунзаде акция прошла с участием членов группы «Память-201»: городских активистов, ветеранов труда, воинов – интернационалистов и др. По традиции, после траурного митинга все собравшиеся привели могилы ветеранов войны и труда в порядок и покрасили десятки звезд на городском кладбище Турсунзаде, убрали сухую траву и мусор.

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В Худжанде акция «Звезда памяти» прошла на Русском православном кладбище, расположенном в 18 микрорайоне города. Мероприятие, посвящённое Дню памяти и скорби, организовано Российским центром науки и культуры г. Худжанда (РЦНК) и Генеральным консульством Российской Федерации в г. Худжанда.