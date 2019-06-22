В Узбекистане гражданам, имеющим право на хранение и ношение оружия, разрешили применять его в целях самообороны и защиты окружающих. Об этом говорится в законе «Об оружии», который 21 июня утвердил Сенат Узбекистана, сообщает Gazeta.uz.

Одобренный закон определяет понятия «газовое оружие», «короткоствольное оружие», «пневматическое оружие», «сигнальное оружие», «холодное оружие», «метательное оружие», «боевые припасы», «огнестрельное оружие», «оружие», «оборот оружия» и «владелец оружия».

ИА Фергана отмечает, что все виды оружия в законе делятся на три категории: гражданское, служебное и боевое.

Гражданское оружие — это спортивное, охотничье оружие и оружие самообороны (газовые баллончики и электрошокеры).

Служебное — оружие, которое предназначено для работников компаний, занимающихся охраной лиц, имущества, природы, грузов и специальной корреспонденции, а также для должностных лиц в целях личной безопасности.

Боевое — оружие для выполнения боевых и служебных задач сотрудниками Министерства обороны, внутренних дел, Службы государственной безопасности и других структур.

Выдачей разрешений на приобретение, а также на хранение и ношение (это два разных разрешения) будет заниматься Национальная гвардия. Для разрешения на приобретение необходимо предоставить заявление, паспорт, медицинскую справку, документ о прохождении проверки на знание правил обращения с оружием, квитанцию об уплате сбора за рассмотрение документа, а также охотничий билет или удостоверение спортсмена, если приобретается спортивное или охотничье оружие.

Приобрести гражданское спортивное оружие и оружие самообороны можно с 18 лет, охотничье оружие и боеприпасы к нему — с 21 года.

После покупки оружия его надо зарегистрировать в десятидневный срок в органах Национальной гвардии. После этого выдается разрешение на хранение и ношение сроком на три года. Носить оружие можно на охоте, спортивных мероприятиях, в учебных целях и для самообороны.

Приобрести оружие не смогут те, кто: имеет судимость за совершение умышленного преступления; не имеет постоянного места жительства; привлечен повторно в течение года к административной ответственности; нарушил общественный порядок или правила охоты. Запрет касается и людей, в отношении которых возбуждено уголовное дело.

Гражданское оружие запрещается носить на митингах, уличных шествиях, демонстрациях и находясь в нетрезвом состоянии. Также запрещается носить незачехленным оружие и спортивный или хозяйственный инвентарь, который можно использовать в качестве оружие, например биты и ножи.